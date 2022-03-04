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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هتجوز في 5 أيام.. حفيدة عبد الرحمن أبو زهرة تعلن موعد زفافها

حفيدة عبدالرحمن ابو
حفيدة عبدالرحمن ابو زهرة

نشرت البلوجر سارة صبري -حفيدة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة من ابنته مي- صورة مع خطيبها «مروان»، معلنة عن موعد زفافهما. 

وعلقت حفيدة عبد الرحمن أبو زهرة، على صورتها مع خطيبها، قائلة بالإنجليزية: «5 سنوات سويًا اليوم وأتزوج منه في 5 أيام»، لتؤكد في منشورها الذي شاركته قبل يومين أن موعد زفافها سيكون بعد 3 أيام، أي يوم 7 مارس الجاري. 

خطوبة حفيدة عبد الرحمن أبو زهرة

نشرت سارة صبرى -حفيدة عبد الرحمن أبو زهرة-  صورا في أكتوبر 2020 من خطبتها والتي أقيمت فى جو عائلى عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.

وعلقت سارة صبري على الصورة قائلة: "‏الحمد لله حمدًا كثيرًا".

حفيدة عبد الرحمن أبو زهرة تثير الجدل

وكانت أثارت سارة صبري حفيدة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة الجدل بعد ظهورها عبر حسابها الشخصي على انستجرام، خلال قضاء إجازتها الصيفية فى جامايكا، بالبحر الكاريبي.

وظهرت سارة صبري في الصورة التي نشرتها على انستجرام، وهي منطلقة على شاطئ البحر الكاريبي، مرتدية ترتدي مايوه محتشم أو كما يُطلق عليه بـ (المايوه الشرعي)، هو ما لفت انتباه متابعيها وعلقت على صورتها قائلة: "لقد كنت بصدق أحلم بالوجود على الشاطئ اليوم".

وتعد هذه ليست المرة الوحيدة التي تثير فيها سارة صبرى حفيدة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة الجدل، حيث ظهرت من قبل وهى ترقص مع والدها بطريقة شعبية فى أحد الأفراح، وعلق متابعوها دى مش رقصة دى خناقة.

كما نشرت سارة صبري، مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، قبل أيام، ظهرت خلاله وهي تحتضن جدها (عبد الرحمن أبو زهرة) وتطلب منه تقبيلها.

وقوبل طلب "سارة" لقبيل جدها بالرفض، حيث داعبها قائلا "الواحدة بخمسين جنيه"، فحاولت تقبيله في غفلة، ليواجهها مازحًا: "لأ دا إحنا كدا هنعمل فيلم".

 

عيد ميلاد عبد الرحمن أبو زهرة الـ88

احتفلت مي إبنه الفنان أبو زهرة، بعيد ميلاده الـ 88، حيث نشرت صورة تجمعهما عبر حسابها على "فيس بوك" وعلقت قائلة: "كل سنة وأنت طيب يا حبيبى، ربنا يبارك فى عمرك، ويديك الصحة".

وكشفت سحر أبو زهرة، ابنة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة عن كواليس مكالمة الرئيس عبد الفتاح السيسي للاطمئنان عن الحالة الصحية لوالدها. 

وقالت سحر أبو زهرة خلال تصريحات خاص لـ "صدى البلد": "تلقينا مساء أمس مكالمة من مكتب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للاطمئنان على حالة والدى الصحية". 

وأضافت سحر أبو زهرة: "تحدث السيد الرئيس السيسي إلى والدي وأخبره بأنه أحد رموز الفن فى مصر وتمنى له الرئيس السيسي الشفاء العاجل". 

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