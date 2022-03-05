نشرة البرلمان| 5 حالات استحدثها قانون المرور لترخيص السيارات.. وهذه شروط استحقاق المعاش

نشر "صدى البلد"، عددًا من الأخبار المتعلقة بالشأن السياسي والبرلماني خلال الساعات القليلة الماضية، نرصد أبرزها:

غرامة 2 مليون جنيه للمخالفين .. 10 محظورات بقانون حماية المستهلك



5 شروط لترخيص السيارات استحدثتها تعديلات قانون المرور الجديدة



للأرامل والأبناء والأخوات.. تعرف على شروط استحقاق المعاش بعد وفاة صاحبه



رئيس الشيوخ: مصر قامت بتوطين صناعة اللقاحات والدواء بهدف التصدير للأشقاء



طلب إحاطة بشأن رفع «الأوقاف» إيجار الأراضي الزراعية التابعة لها



برلماني يطالب بمنح قروض للصناعة بفائدة 5%.. وإعفاء المشروعات الجديدة من الضرائب



قبل مناقشة قانون سلامة السفن بالبرلمان.. تشديد العقوبات على مخالفات الوحدات البحرية



بالقانون.. 6 محظورات يجب تجنبها تجاه الأراضي الزراعية والبحيرات



القانون أمام النواب.. حظر مزاولة نشاط الوساطة العقارية إلا على المقيدين بالسجل

