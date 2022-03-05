عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تفجير صخرة عرقلت حركة المرور على الطريق السريع بولاية كاليفورنيا| فيديو

تفجير صخرة ضخمة عرقلت
تفجير صخرة ضخمة عرقلت حركة المرور

أذاعت فضائية "يورونيوز عربية"، فيديو لتفجير صخرة ضخمة عرقلت حركة المرور في الطريق السريع بولاية كاليفورنيا.

 

وأظهر الفيديو، فرق الإطفاء وهي تفجر صخرة ضخمة؛ لإعادة فتح الطريق السريع 50، في ولاية كاليفورنيا بالقرب من بحيرة تاهو.

 

وأشارت القناة إلى أن الصخرة كانت قد وقعت على الطريق السريع 50، مساء يوم الخميس، مسببة عرقلة كبيرة في حركة المرور لعدة ساعات.

 

وتابعت أن اللقطات المصورة، تظهر سحابة من الغبار والدخان إثر تفجير الصخرة بهدف تقسيمها إلى أجزاء أصغر لتتمكن الجرافات والحفارات من إزالتها عن الطريق. وتمكنت فرق الإطفاء افتتاح الطريق السريع50 والذي يربط الغابات الجبلية وأماكن التزلج مساء الجمعة وفقا لوزارة النقل في كاليفورنيا.

حركة المرور وزارة النقل ولاية كاليفورنيا فرق الإطفاء يورونيوز كاليفورنيا المرور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

النيابة العامة ..حبس طفل قتل سيدة خطأ بسيارة في أكتوبر

أنت راجل كبير في السن.. رانيا شاهين تهاجم هشام المليجي| والأخير يرد

ارتفاع جديد.. أسعار الذهب اليوم السبت 5-3-2022 | فيديو

احذر.. حالات قطع المعاش بقانون التأمينات الجديد

بوتين: العقوبات الغربية بمثابة إعلان حرب

بقرار حكومى .. إعفاء ملايين الطلاب بالمدارس من المصاريف الدراسية | تفاصيل

الداخلية: مصرع 23 عنصرا إجراميا شديد الخطورة فى حملات أمنية

تداول فيديو لحريق مصنع في الصين على أنه انفجار بمحطة زابوريجيا النووية الأوكرانية

ترشيحاتنا

من 8 مارس| "إيروفلوت" الجوية الروسية تلغي كل رحلاتها الدولية باستثناء مينسك

مقهورة ومش هروح تاني.. بدرية طلبة تكشف تعرضها للنصب| فيديو

القوات المسلحة توقع بروتوكول مع جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية في عدة مجالات

لإعادة دبلوماسيين مطرودين.. أمريكا تسمح بدخول طائرة روسية إلى أراضيها

تداول فيديو لحريق مصنع في الصين على أنه انفجار بمحطة زابوريجيا النووية الأوكرانية

الصومال يتسلم 3 آلاف طن مساعدات غذائية من السعودية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زيادة أسعار سيارات فولكس فاجن في مصر موديلات 2022

نشرة المنوعات.. ساحر يدق مسمار في رأس امرأة.. علاقة حورية البحر بكورونا.. ولحظة تدمير الحلم الأوكراني

نذير شؤم.. اكتشاف حورية بحر عمرها 300 عام وعلاقتها بـ كورونا

ساحر يدق مسمار في رأس امرأة تريد الحمل | شاهد ما حدث

فيديو

ليزا شحاتة بطلة "هند والدكتور نعمان" تكشف أسرار سنوات الاختفاء

الجرام وصل 1000 جنيه.. قفزات جنونية في أسعار الذهب

رمال وأتربة| تفاصيل طقس متقلب ينتظر المصريين.. فيديو جراف

3 عقوبات لن يفرضها الغرب على روسيا.. خطوط حمراء رسمها الناتو لنفسه.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

جوجل ماب .. "تايه "!

مونيكا وليم

روسيا وأوكرانيا.. أزمة كاشفة للنظام الدولي

نجاة عبد الرحمن

الأكواد السرية في غزو العراق وأوكرانيا

نهال علام

أفواه وأرانب

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

د/علاء الشال

الثروة الحقيقية

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. الهاتف سلاح محمول

علاء حيدر

حرب أوكرانيا.. ونظرية المؤامرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ