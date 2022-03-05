تفجير صخرة عرقلت حركة المرور على الطريق السريع بولاية كاليفورنيا| فيديو

أذاعت فضائية "يورونيوز عربية"، فيديو لتفجير صخرة ضخمة عرقلت حركة المرور في الطريق السريع بولاية كاليفورنيا.

وأظهر الفيديو، فرق الإطفاء وهي تفجر صخرة ضخمة؛ لإعادة فتح الطريق السريع 50، في ولاية كاليفورنيا بالقرب من بحيرة تاهو.

وأشارت القناة إلى أن الصخرة كانت قد وقعت على الطريق السريع 50، مساء يوم الخميس، مسببة عرقلة كبيرة في حركة المرور لعدة ساعات.

وتابعت أن اللقطات المصورة، تظهر سحابة من الغبار والدخان إثر تفجير الصخرة بهدف تقسيمها إلى أجزاء أصغر لتتمكن الجرافات والحفارات من إزالتها عن الطريق. وتمكنت فرق الإطفاء افتتاح الطريق السريع50 والذي يربط الغابات الجبلية وأماكن التزلج مساء الجمعة وفقا لوزارة النقل في كاليفورنيا.