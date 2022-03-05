تشييع جثمان لواء شرطة بالمنيا إثر وفاته في انقلاب سيارة

شيع أهالي مركز ديرمواس جنوب المنيا جثمان اللواء سراج الكومي مدير الإدارة العامة للأسلحة والذخيرة بمديرية أمن المنيا والذي لقي مصرعه اليوم مصرعه في حادث انقلاب سيارة فيما أصيب نجله والسائق الخاص به بالطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مدخل محافظة المنيا الشمالي وكمين سمسطا ببني سويف وسط حالة من الحزن الشديد بحضور مئات المواطنين.

كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت إخطاراً من غرفة عمليات النجدة تفد بوقوع حادث انقلاب سيارة قادمة من القاهرة إلى المنيا.

وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف إلي موقع الحادث وتبين مصرع اللواء سراج أحمد حسين مدير الأسلحة والذخيرة بمديرية أمن المنيا وإصابة نجله يحيي 9 أعوام بخلع في الكتف اليمنى وسالم مصطفى سالم 23 عاماً مجند اشتباه كسر بالساق اليمنى.

تم نقل الجثة والمصابين للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.