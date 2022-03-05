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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ياسمين عبد العزيز تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز متابعيها صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهرت ياسمين عبد العزيز بإطلالة كاجوال باللون الأسود الأنيق، مرتدية جاكت طويل مع بنطلون، تاركة خصلات شعرها الطويلة منسدلة علي أكتافها.


وخرجت النجمة ياسمين عبد العزيز بصفة رسمية من المشاركة في السباق الرمضاني المقبل، وفق مصادر خاصة لـ"صدى البلد".
ورغم  نجاحها في السنوات الماضية في الدراما ونجاحها الكبير في أخر عامين بمسلسلي ونحب تاني ليه واللي مالوش كبير، إلا أن ياسمين قررت عدم المشاركة في هذا الموسم الدرامي الرمضاني .


يذكر أن مسلسل اللي مالوش كبير كان بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي وخالد الصاوي ودينا فؤاد ومن تأليف عمرو محمود يس وإخراج مصطفي فكري.

 

 

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IMG_٢٠٢٢٠٣٠٥_٢٠١٤٥٤
ياسمين عبد العزيز اطلالة تخطف الانظار أحدث ظهور إطلالة كاجوال ونحب تاني ليه

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