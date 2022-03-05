الأسهم المصرية.. سعيد الفقي: الوقت مناسب لتكوين مراكز شرائية وتحقيق الأرباح

قال سعيد الفقي، خبير أسواق المال إن مؤشرات البورصة المصرية ارتفعت مع نهاية تداولات الاسبوع الماضي وأغلق المؤشر الرئيسي بالقرب من منطقة المقاومة عند 11300 نقطة نتيجة تماسك الأسهم القيادية بالقرب من مناطق دعومها وارتفاع احجام التداول نسبيا واقترابها من مليار جنيه.

وأضاف: مازالت حالة الانتظار والترقب تسيطر على الاداء نتيجة للأحداث الدائرة ، بينما صعدت اسهم قطاع البيتروكيماويات نتيجة صعود اسعار البترول ووصولها لمستويات لم يحققها مند سبع سنوات اعلي 100 دولار فكان من الطبيعي ان يحدث نشاط لهذا القطاع للاستفادة من تغير أسعار النفط العالمية وهذا ما حدث ما نهاية جلسة الأسبوع.

تابع: المؤشر الرئيسي لديه مستوى دعم عند 11000 نقطة ومستوي مقاومة عند 11300 نقطة اختراق وهذا المستوي يدفعنا الى المستوى التالي والأهم عند 11600 نقطة.

وتوقع الفقي خلال الاسبوع القادم حالة عرضية بين مستويات 11000 الى 11600 وسط الأحداث التي يشهدها العالم حاليا وتخطي هذه المستويات إيجابيا مرتبط باستقرار وانتهاء التوترات عالميا.



وينصح الفقي بتكوين مراكز شرائية جديدة في هذه الاسعار التي تعد فرصة استثمار جيدة حيث انه من المتوقع بعد انتهاء الصراع الروسي الاوكراني واستقرار الاوضاع نسبيا ان تعود مؤشرات البورصة للصعود ومتوقع ان يكون الصعود بنفس قوة الانخفاضات التي حدثت او مقارب لها علي أقل تقدير.



وعن مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة قال الفي: لم يختلف أداؤه كثيرا عن المؤشر الرئيسي حيث ان الحركة عرضية يتخللها صعود انتقائي لبعض الاسهم بعد المستويات السعرية التي وصل اليها مضيفا: لديه مستوى دعم عند 1800 نقطة .. ومستوى مقاومة عند 1933نقطة.

ويتوقع الفقي أن يتحرك مؤشر الاسهم المتوسطة تجاه مستوى المقاومة وتخطي هذا المستوى قريبا حيث ان اسعار الاسهم تدفع المستثمرين لضخ سيولة جديدة في هذا التوقيت والذي يعد الانسب لتكوين مراكز شرائية.