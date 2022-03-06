بلينكن : أوكرانيا ستنتصر وروسيا لن تنجح فيما تفعله

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن في مقابلة مع تلفزيون "تي في إن" البولندي إن الولايات المتحدة تعمل عن كثب لفهم ما يحتاجه شركاؤها في أوكرانيا ومواصلة دعمهم.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن "90% من الأوكرانيين باتوا يكرهون روسيا والرئيس بوتين".

وأكد بلينكن أن العقوبات الأمريكية والأوروبية على روسيا لها تأثير قوي للغاية. وأن "الروبل في الحضيض وتم تحييد قدرة روسيا على استخدام احتياطاتها".

وتابع بلينكن أنه "مؤسف للغاية أن يعاني الشعب الروسي لكن هذا ما جلبه لهم بوتين"، " عدد هائل من الشركات العالمية غادرت روسيا الأسبوع الماضي".

وزعم وزير الخارجية الأمريكي أن "روسيا لن تستطيع القيام بالاستثمارات التي تريدها في المستقبل"، وأنه "مقتنع بأن أوكرانيا ستنتصر وبأن روسيا لن تنجح فيما تفعله".