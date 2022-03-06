من لبنان.. أسما شريف منير تخطف الأنظار عبر إنستجرام

شاركت الإعلامية أسما شريف منير، جمهورها بـ صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

و ظهرت اسما شريف منير في الصورة بإطلالة جذابة من لبنان مما اثار اعجاب متابعيها.

وأشادت أسما بمسلسل “البحث عن علا”، وعلقت: “كتير اتكلموا في تجربة الست بعد الطلاق، أنا شخصيا كتبت كتاب عن الموضوع بس مشفتش حاجة حقيقية قد العمل ده، أنا عمري ما نزلت پوست على أي عمل عندي، بس حقيقي لازم أشكر كل شخص اشتغل عشان يطلع حاجة بالجمال ده”.

وأضافت: "تقييمي ليه مش من ناحية فنية وزاوية كاميرا ولا تنسيق ملابس ولا أي حاجة من دي مع إن كل حاجة، منهم معمولة بإتقان، أنا تقييمي ليه هو إحساسي کست عدت بكل تفصيلة وكأنهم بيحكوا حكايتي، كأنهم دخلوا جوايا وترجموا مشاعري، شفت كل تحدي عديت بيه وكل مرحلة دخلت واتخبط فيها".

وتابعت أسما: "عبروا عن حاجات مكنتش عارفة أوصفها، ولما شفت أنا عديت بإي، أخدت كم طاقة وكأني أول مرة أعرف حجم اللي عديت بيه فثقتي في نفسي رجعتلي أقوى من الأول، عشان كنت ملهية في أحداث الدنيا بس لما شفتها قدامي عرفت حجم قوتي.. بشكرك يا هند صبري وسوسن بدر، وكل شخص اشتغل في عمل متكامل جامد زي ده، لازم تتفرجوا عليه".