إزالة 45 حالة تعد بالبناء المخالف على 5 آلاف متر بالشرقية

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أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية استمرار أعمال الموجة الـ 19 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة، والتي أسفرت عن إزالة 45 حالة تعدٍ بالبناء المُخالف على مساحة 5 آلاف و826 مترًا مباني بنطاق المحافظة.

أوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية تشن حملات يومية لإزالة التعديات المخالفة ضمن أعمال الموجة الـ 19 وأسفرت عن إزالة 45 حالة تعد بالبناء المخالف علي مساحة 5 آلاف و826 متراً مباني بمراكز ( أولاد صقر - أبو حماد - فاقوس - كفر صقر - الزقازيق - ههيا) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أشار المحافظ إلى أن الأجهزة التنفيذية مستمرة في تنفيذ حملاتها اليومية لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مُشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبة الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.