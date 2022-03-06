انفصال نجل بيكهام عن صديقته.. ووالدته في مأزق

انفصل كروز بيكهام عن صديقته بليس تشابمان منذ أيام، بعد علاقة عاطفية استمرت حوالي 18 شهرا، بحسب موقع ديلي ميل البريطاني.

كروز بيكهام الذي احتفل الأسبوع الماضي بعيد ميلاده الـ 17، ظهر مؤخرا بشكل غريب على غلاف إحدى المجلات ما سبب حالة من الحرج لأسرته وأصبح حديث مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال مصدر لديلي ميل، إن فيكتوريا والدة كروز بيكهام في مأزق بسبب تعقد علاقة ابنها مع حبيبته، كونها صديقة مقربة لوالدة بليس تشابمان "روز ماري فيرجسون".

كانت علاقة كروز بيكهام وبليس السبب في الصداقة بين والدته وفيرجسون التي كانت عارضة أزياء ثم تحولت إلى أخصائية تغذية.

وأكد المصدر أن الثنائي بدأت علاقتهما في سن صغيرة، واتفقا على الانفصال بالتفاهم، خاصة أنهما في مرحلة المراهقة وأمامهما سنوات طويلة للتأكد من مشاعرهما العاطفية واستكشاف العالم.

من المتوقع أن يمتهن كروز بيكهام الغناء أسوة بوالدته فيكتوريا، وعلى عكس والده لاعب كرة القدم الشهير ديفيد بيكهام، فيما يتخذ خطوات فعلية مؤخرا في هذا المجال.