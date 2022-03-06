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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

ياسر عبد العزيز: الإعلام يعاني من عاهات مستديمة تظهر على الفضائيات

ياسر عبد العزيز
ياسر عبد العزيز

أكد الدكتور ياسر عبد العزيز الخبير الإعلامي، أن الإعلام المصري يعاني من عاهات مستديمة تنتشر حاليا، موضحا أن هناك أمراض مزمنة في الإعلام تحولت إلى سمة من السمات التي تخدش الصورة وتخدع الروح.

وسرد ياسر عبد العزيز، خلال حوار ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أنواع هذه العاهات في الإعلام، قائلا: "العاهة المستديمة الأولى هي المذيع الفيلسوف أو القائد أو النجم وظهرت مع بروز الإعلام الخاص وبروز نجم التوك شو".

واستكمل ياسر عبد العزيز: "هذه العاهة ظهرت واستفحلت بعد عام 2011 ولا يصح فى برامج الأحداث الجارية خلط الرأي بالمعلومة أو سب الناس، والعاهة الثانية عدم التدقيق والبحث في الأمر، والعاهة الثالثة احتقار الموضوعية حيث نرى حالة من الاحتقار للموضوعية وعدم الحياد". 

وأشار ياسر عبد العزيز إلى أن العاهة الرابعة الاستسلام الكامل للسوشيال ميديا بالمعنى السلبي.

ياسر عبد العزيز الاعلام المصري الفضائيات التوك شو سوشيال ميديا

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