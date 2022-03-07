إبراهيم سعيد: على شيكابالا الاعتزال بدلًا من أن تأتي من جماهير الزمالك

قال إبراهيم سعيد نجم كرة القدم المصرية السابق أن على محمود عبد الرازق شيكابالا الاعتزال خلال الفترة المقبلة بعدما أصبح لا يقدم الجديد مع الفريق.

وقال إبراهيم سعيد نجم كرة القدم المصرية السابق فى تصريحات عبر برنامج أوضة اللبس مع شادي محمد المذاع على قناة النهار:" شيكابالا لاعب كبير للغاية ولكن الآن أصبح لا يفيد الفريق، عليه أن يحسم مصيره ويقرر الخروج من الباب الكبير بدلًا من أن يأتي القرار من الجماهير مثل حازم إمام.

وأضاف:" حازم إمام فى وقت ما طُلب منه من الجماهير الاعتزال والابتعاد عن نادي الزمالك رغم شعبيته الكبيرة.

ويخوض نادي الزمالك مباراة مهمة اليوم، الإثنين، عندما يستضيف الجونة في إطار مباريات الجولة 12 من الدوري المصري الممتاز، باستاد القاهرة الدولي.

ويدخل الزمالك اللقاء ممتلكًا في رصيده 22 نقطة من 10 مباريات، ليحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري، بفارق أربع نقاط خلف بيراميدز المتصدر وثلاث نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني من 9 مواجهات.

أما الجونة فيحتل المركز العاشر في ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة من 10 مباريات، ليتساوى في الرصيد مع البنك الأهلي، الاتحاد السكندري وإنبي.

ويطمح الزمالك لحصد نقاط المباراة الثلاث بهدف الضغط على بيراميدز والأهلي في مقدمة الترتيب، خاصة أن الفريقين سيلتقيا وجهًا لوجه غدًا، الثلاثاء.