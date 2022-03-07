مواعيد مباريات اليوم الاثنين 7 - 3 - 2022 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الاثنين 7 - 3 - 2022 العديد من المباريات المهمة بمختلف ملاعب العالم، فى مقدمتها مواجهة توتنهام ضد إيفرتون فى الدوري الإنجليزي، بجانب مباراة الزمالك والجونة فى الدوري المصري .
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
توتنهام X إيفرتون – الساعة 10 مساء على قناةbeIN Sports 1 HD Premium
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
أتلتيك بيلباو X ليفانتي – الساعة 10 مساء على قناةbeIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري التركي
جازينتاب X هاتاي سبور – الساعة 7 مساء
بشكتاش X إسطنبول باشاك شهير – الساعة 7 مساء
قيصري سبور X ألانيا سبور – الساعة 7 مساء
مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
البنك الأهلي X مصر المقاصة – الساعة 3 عصرا على قناة اون تايم سبورت
الإسماعيلي X فاركو – الساعة 5:30 مساء على قناة اون تايم سبورت
الزمالك X الجونة – الساعة 8 مساء على قناة اون تايم سبورت