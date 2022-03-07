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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 7 - 3 - 2022 والقنوات الناقلة

مباريات اليوم
مباريات اليوم

تقام اليوم الاثنين 7 - 3 - 2022 العديد من المباريات المهمة بمختلف ملاعب العالم، فى مقدمتها مواجهة توتنهام ضد إيفرتون فى الدوري الإنجليزي، بجانب مباراة الزمالك والجونة فى الدوري المصري .

 

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

   

توتنهام X إيفرتون – الساعة 10 مساء على قناةbeIN Sports 1 HD Premium   

 مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة   

 

أتلتيك بيلباو X ليفانتي – الساعة 10 مساء على قناةbeIN Sports HD 1             

مواعيد مباريات الدوري التركي  

 

جازينتاب X هاتاي سبور – الساعة 7 مساء  

بشكتاش X  إسطنبول باشاك شهير – الساعة 7 مساء                

قيصري سبور X ألانيا سبور – الساعة 7 مساء  

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة     

البنك الأهلي X مصر المقاصة – الساعة 3 عصرا على قناة اون تايم سبورت          

الإسماعيلي X فاركو – الساعة 5:30 مساء على قناة اون تايم سبورت                   

الزمالك X  الجونة – الساعة 8 مساء على قناة اون تايم سبورت    

توتنهام إيفرتون الدوري الإنجليزي الدوري الإسباني الدوري المصري

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