مواعيد مباريات اليوم الاثنين 7 - 3 - 2022 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الاثنين 7 - 3 - 2022 العديد من المباريات المهمة بمختلف ملاعب العالم، فى مقدمتها مواجهة توتنهام ضد إيفرتون فى الدوري الإنجليزي، بجانب مباراة الزمالك والجونة فى الدوري المصري .

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

توتنهام X إيفرتون – الساعة 10 مساء على قناةbeIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

أتلتيك بيلباو X ليفانتي – الساعة 10 مساء على قناةbeIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري التركي

جازينتاب X هاتاي سبور – الساعة 7 مساء

بشكتاش X إسطنبول باشاك شهير – الساعة 7 مساء

قيصري سبور X ألانيا سبور – الساعة 7 مساء

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

البنك الأهلي X مصر المقاصة – الساعة 3 عصرا على قناة اون تايم سبورت

الإسماعيلي X فاركو – الساعة 5:30 مساء على قناة اون تايم سبورت

الزمالك X الجونة – الساعة 8 مساء على قناة اون تايم سبورت