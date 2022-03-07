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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مرور الجيزة: تحويلات مرورية لإزالة الحواجز الخرسانية بمحيط سفارة الإمارات

مرور الجيزة
مرور الجيزة

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، إجراء تحويلات مرورية؛ وذلك تزامناً مع إزالة الحواجز الخرسانية بمحيط سفارة الإمارات الكائنة بشارع النيل السياحي.


وأوضحت أنه سيتم الغلق الكلى بشارع النيل السياحي بالمنطقة المواجهة لسفارة الإمارات، واستكمال السير بشارع النيل السياحي بإتجاه ميدان الجلاء، ثم الدخول يساراً لشارع إبن سينا، وصولاً حتى شارع الجيزة، ثم السير يميناً بشارع الجيزة حتى ميدان النهضة، ثم الدخول يميناً بشارع إبن مالك، وصولاً حتى شارع النيل السياحي، ثم السير يساراً بشارع النيل السياحي بعد تجاوز منطقة الغلق الكلى بإتجاه ميدان الجلاء؛ وذلك إعتباراً من الساعة 12 صباح اليوم الإثنين وحتى الساعة 5 صباحاً نفس اليوم .


وأكدت الإدارة العامة لمرور الجيزة، قيامها بتعيين الخدمات المرورية اللازمة، لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، وكذلك التنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة؛ لضمان أمن وسلامة المواطنين.

 

إدارة مرور الجيزة تحويلات مرورية سفارة الإمارات

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