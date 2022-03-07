أتمنى من كل قلبي.. ميدو يطالب مسؤولي الزمالك برحيل بن شرقي

طالب أحمد حسام "ميدو" نجم الزمالك السابق، مسؤولي القلعة البيضاء برئاسة المستشار مرتضى منصور، بعدم تجديد التعاقد مع الثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وقال ميدو، في تصريحات إذاعية :"أتمنى من كل قلبي، عدم تجديد التعاقد مع بن شرقي وأوناجم، وتعويضهما بمحترفين أفضل".

وأضاف :"بن شرقي، لاعب مميز جدًا، ولكنه دائمًا حاطط السكينة على رقبة الزمالك، عندما تتأخر مستحقاته مالية أسبوعين أو ثلاثة، يتقدم بشكوى ضد النادي في اتحاد الكرة، ويدعي أن أخوه هو الذي تقدم بها".

وتابع:"الزمالك نادي كبير، طالب بحقك ولكن لا تتقدم بشكوى ضده، مفيش نادٍ في مصر يدفع مستحقات اللاعبين في توقيتها".

وأشار:"الزمالك لا بد أن يجدد التعاقد مع الثلاثي الحارس محمد أبو جبل وطارق حامد وحازم إمام".