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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الصحة: سنصل إلى تطعيم 70 % من المواطنين خلال شهرين

الدكتور خالد عبدالغفار
الدكتور خالد عبدالغفار

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة أن الدولة المصرية توسعت في معدلات التطعيم خلال الفترة الماضية بشكل كبير جدا ضد فيروس كورونا، وذلك من خلال توفير كميات من التطعيم بأنواع مختلفة لكل فئات الشعب في كل مكان، مشيرا إلى أننا سنصل إلى تطعيم 70% من المواطنين خلال شهرين.

وقال الدكتور خالد عبد الغفارـ خلال اتصال هاتفي مع قناة "الحدث اليوم" الفضائية لبرنامج حضرة المواطن مع الإعلامي سيد علي، مساء اليوم الإثنين، إن العالم بدأ يتعامل مع فيروس كورونا مثل الإنفلونزا الموسمية والكثير من دول العالم بدأت في تقليل الإجراءت الاحترازية وآخرها المملكة العربية السعودية،:"ونحن في مصر لدينا بعض التحفظ والإجراءات التي يتم اتخاذها من خلال لجنة الأزمة حتي نصل لمعدلات التطعيم التي نتمناها".

وأشاد وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة بالإدارة الحكيمة للأزمة من خلال رئاسة مجلس الوزراء والمتابعة المستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي على مدار عامين، والتي أدت من خلال العمل المؤسسي دور بطولي، وهو ما ترك أثر كبير على قدرة الدولة المصرية في التعامل مع الأزمات بنجاح، سواء كان صحيا أو اقتصاديا وفي كل المجالات".

وكشف الدكتور خالد عبد الغفار، عن تحصين كامل لأكثر من 50% للفئات العمرية أكثر من 18 عاما، وأكثر من 65% كجرعة أولى، "وهذا معناه أننا حققنا معدلات كبيرة جدا"، لافتا إلى وجود أعداد ليست قليلة تم إصابتها بفيروس كورونا أكثر من مرة وهذا يحدث في كل دول العالم. 

وأكمل أن: "التعامل الجيد مع الأزمة لم يكن سيحدث إلا في وجود قيادة سياسية ومؤسسات دولة تنفذ رؤية سياسية استطاعت قيادة الدولة في عصر صعب"، مضيفا أن "الذي وصلنا إليه حتى اليوم في عدد الإشغالات على مستوى المستشفيات في أعداد كورونا تقول إن الموجة الخامسة لفيروس كورونا انكسرت بشكل حاد جدا"، وهذا انعكس على عدد الحالات التي تتردد على المستشفيات.

من جهة أخري، أكد الدكتور خالد عبدالغفار أنه تم إصدار 550 ألف قرار علاج على نفقة الدولة خلال شهرين، موضحا أنه "نتلقى يوميا تكليفات من الرئيس السيسي لعلاج ما لا يقل من 7 إلى 10 حالات تحتاج رعاية وعلاجا على نفقة الدولة، ونتعامل مع هذه الحالات بتكليف فوري".

في سياق أخر، كشف الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة عن تشكيل لجنة في المجلس الأعلي للجامعات بناء على تكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي للوقوف بجوار الطلاب العائدين من أوكرانيا.

وأضاف :"نستعد من خلال لجنة تم تشكيلها في المجلس الأعلى للجامعات بتكليف من الرئيس السيسي للوقوف بجوار الطلاب ونحن مسئولين عن مستقبل الطلاب بالرغم من أنهم من اختاروا السفر للخارج لكن هم أولادنا في النهاية".

وتابع وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة أنه : "في الوقت الحالي أكثر شيء يهمنا سلامتهم وأمانهم وعودتهم للوطن سالمين"، مضيفا أن أغلب الطلاب يدرسون في قطاعات العلوم الطبية والهندسية، فهناك 2400 طالب فقط في الطب بأوكرانيا و564 طالبا في الهندسة.

كما يوجد منصة إلكترونية للطلاب المصريين في الخارج أطلقت منذ عامين ومسجل عليها جميع الطلاب.

خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي فيروس كورونا حضرة المواطن سيد على

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