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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

النطق بالحكم 29 مارس.. تعرف علي العقوبات التى تواجه طبيب الكركمين

طبيب الكركمين
طبيب الكركمين

حجزت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، النطق بالحكم على المتهم أحمد أبوالنصر "طبيب الكركمين" وآخر لجلسة 29 مارس الجاري.

ويستعرض موقع صدي البلد العقوبات التى سوف تواجة طبيب الكركمين فيما يلى:

عقوبة مزاولة مهنة الطب بدون ترخيص

نصت المادة (11): بشأن قانون مزاولة مهنة الطب (مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد الأولى والثامنة والتاسعة من هذا القانون وتضاعف العقوبة في حالة العود) – وفقا لـ"الجعفرى".

 

نصت المادة 10 من القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب: "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زوال مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وفى حالة العود يحكم بالعقوبتين معا".

 

شروط الحصول على ترخيص مزاولة مهنة العلاج الطبيعي

وفقا للمادة "2" قانون رقــم 3 لسنة 1985 —   بتاريخ 21 مارس 1985 بشأن تنظيم مزاولة مهنه العلاج الطبيعي، حيث يشترط للحصول على ترخيص مزاولة مهنة العلاج الطبيعي ما يأتي:

1ـ أن يكون طالب الترخيص مصري الجنسية أو من رعايا الدول التي تعامل المصريين بالمثل.

2ـ أن يكون حاصلا على أحد المؤهلات الدراسية الآتية:

(أ) بكالوريوس العلاج الطبيعي من إحدى الجامعات المصرية.

 (ب) بكالوريوس العلاج الطبيعي من معهد التربية الرياضية قبل العمل بهذا القانون.

(ج) دبلوم البعثة الداخلية في العلاج الطبيعي من معهد التربية الرياضية قبل العمل بهذا القانون.

(د) شهادة أجنبية معادلة لأي من الشهادات السالف ذكرها وفقا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك.

3ـ أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

4ـ ألا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو متعلقة بمزاولة مهنة الطب أو إحدى المهن المرتبطة بها دون ترخيص، وذلك كله ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

 

 عقوبات تبعية


يتم إغلاق العيادة مع نزع اللوحات واللافتات ومصادرة الأشياء المتعلقة بالمهنة، وكذلك ينشر الحكم مرة أو أكثر من مرة في جريدتين يعينهما على نفقة المحكوم عليه، مشيرًا إلى أنَّه ومع ذلك، يجوز بقرار من وزير الصحة، أن يغلق بالطريق الإداري كل مكان تزاول فيه مهنة الطب بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

 

عقوبة استعمال نشرات او لوحات من وسائل النشر للترويج


وفقا للمادة 11 من قانون مزاولة مهنه الطب: "نصت على أنه يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة، كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أي وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب، وكذلك كل من ينتحل لنفسه لقب طبيب أو غيره من الألقاب التي تطلق على الأشخاص المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب وكذلك  كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب وجدت عنده آلات أو عدد طبية ما لم يثبت أن وجودها لديه كان لسبب مشروع غير مزاولة مهنة الطب" – الكلام لـ"الجعفرى".

 

عقوبة النصب والاحتيال على المواطنين


وفقا للمادة 336 تنص على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

ويتبين من نص المادة أنه يلزم لقيام جريمة النصب توافر 4 أركان وهي:

أولاَ: وقوع فعل مادي هو الاحتيال بأحدي طرق معينة ذكرتها المادة على سبيل الحصر

ثانيا: الاستيلاء على نقود أو سندات أو أي متاع منقول.

ثالثا: قيام رابطة السببية بين الأمرين السابقين

رابعا توافر القصد الجنائي

 

القبض على أحمد أبو النصر

وأفادت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية - بقيام أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الجيزة، بالتدليس على المواطنين وإيهامهم بكونه خبير علاجي يمكنه علاج كافة الأمراض باستخدام مواد أولية من خلاصة الأعشاب، وأنه يروج لذلك على قناته على موقع "اليوتيوب" وإحدى القنوات الفضائية وصفحته الخاصة على شبكة الإنترنت.

كما يقوم المتهم بالاتجار في أدوية يقوم بتصنيعها في أماكن غير مرخصة ودون اتخاذ الاشتراطات التي تحافظ على صحة المواطنين وبدون ترخيص من الجهات المختصة، كما يقوم بالترويج لمنتجات علاجية يقوم بتصنيعها من خلال برامج تلفزيونية مدفوعة الأجر يقوم ببثها عبر قنوات فضائية متعددة معظمها غير مرخصة تبث من خارج البلاد، وكذا إدارة عدد من المراكز العلاجية والمنافذ الخاصة ببيع الأدوية وجميعها غير مرخصة.

وعقب تقتين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية قبله.

من جانبها تلقت نقابة الأطباء نبأ القاء القبض على المدعو أحمد أبو النصر، على حد وصفها، بترحاب كب

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