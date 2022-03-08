حظر تداول وتصنيع أعلاف الحيوانات دون ترخيص من "الزراعة" .. تفاصيل

يتضمن قانون الزراعة ضوابط للتعامل مع الثروة الحيوانية والمسائل المرتبطة بالتغذية للماشية وغيرها من الحيوانات. ولهذا حرص المشرع المصري على وضع ضوابط تضمن سلامة الغذاء من خلال تحديد مواصفات إنتاجه وشروط التداول، من أجل إحداث الحوكمة بمنظومة أعلاف الحيوانات.

ونصت المادة (113) على أنه لا يجوز الاتجار فى الكُسب أو مواد العلف الخام التى يحددها وزير الزراعة أو العلف المصنع أو طرحها للبيع أو تداولها أو نقلها من جهة إلى أخرى أو حيازتها بقصد البيع بغير ترخيص من وزارة الزراعة ويشترط أن تكون مكونات العلف المصنع ومواصفاته وتعبئته مطابقة لأحكام القرار الذى يصدره الوزير فى هذا الشأن.

ويجب أن يكون الإعلان عن مواد العلف أو نشر بيانات عنها مطابقا لمواصفاتها وشروط تداولها وتسجيلها وتوصيات وزارة الزراعة بشأن استعمالها.

و لا يجوز تشغيل أى مصنع لعلف الحيوان إلا بعد الحصول على ترخيص خاص من وزارة الزراعة طبقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من الوزير.

كما أنه لمأمورى الضبط القضائى دخول محال تجارة العلف وصناعته وتخزينه وإيداعه للتفتيش عليها وضبط ما يوجد فيها من المواد المشتبه فى غشها والتحفظ عليها ولهم أخذ عينات منها بدون مقابل للتحقق من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات. وذلك فيما عدا الأماكن المخصصة للسكن.

وتشكل فى وزارة الزراعة لجنة تسمى "لجنة علف الحيوان" يصدر بتشكيلها ونظام العمل بها قرار من وزير الزراعة.

وتختص هذه اللجنة باقتراح أنواع العلف التى يجوز تداولها وتحديد مواصفاتها وإجراءات تسجيلها وشروط تداولها. وكذلك بإبداء الرأى فى جميع القرارات المنفذة لمواد هذا الفصل.

ويصدر وزير الزراعة قرارات فى المسائل الآتية: