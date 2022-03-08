"اقتراحات النواب" توصي بإنشاء فرع هيئة سلامة الغذاء بمدينة ميت غمر

ناقشت لجنة الاقتراحات والشكاوي، برئاسة النائب عاطف ناصر، خلال اجتماعها، مساء أمس الاثنين، الإقتراح برغبة المُقدم من النائبة ميرفت عازر نصر الله، إلى اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، وئيس هيئة سلامة الغذاء، بشأن إنشاء فرع هيئة سلامة الغذاء بمدينة ميت غمر – محافظة الدقهلية.



وأكدت النائبة ميرفت عازر، خلال مناقشة طلب الإقتراح، على ضرورة إنشاء فرع هيئة سلامة الغذاء بمدينة ميت غمر لخدمة أهالي المدينة والقرى المجاورة، على النحو الذي يحقق تطلعات وآمال الشعب المصري والقيادة السياسية نحو توفير الغذاء الآمن للمواطنين.



وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن اللجنة أوصت بإنشاء الفرع، حيث تم توفير مقر ليكون فرعا للهيئة تمارس من خلاله دورها الرقابي على سلامة الغذاء والأنشطة المتعلقة به، والمتمثلة في الأسواق المحلية والمجازر ومحال بيع المواد الغذائية.