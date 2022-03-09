مصطفى الفقي: زاهي حواس لم يصنع من نفسه بطلًا قوميًا في كتابه «الحارس»|فيديو

قال الدكتور مصطفى الفقي، المحلل السياسي، إن منع زاهي حواس من السفر بمثابة "موت له" لأن حياته في العلاقات الخارجية، مؤكداً أنه "أحب في زاهي حواس "قلبه الطيب جدًا"، ليرد الدكتور زاهي حواس: "مقدرش أروح مكان من غيره".

وأضاف مصطفى الفقي، خلال لقاء له لبرنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أن السفراء الغربيون يعشقون دكتور زاهي حواس بجنون.

وتابع المحلل السياسي إلى أنه “ فوجئت بوجود أكثر من 85 محطة تليفزيونية في أحد لقاءات زاهي حواس وهو ما يؤكد قيمته وأهميته”.

وأشار مصطفى الفقي إلى أنه حرص على كتابة مقدمة كتاب: «الحارس» للدكتور زاهي حواس، مؤكدًا أن زاهي حواس لم يصنع من نفسه بطلًا قوميًا في الكتاب.



