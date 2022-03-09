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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الحكومة: لن نسمح بالمغالاة في الأسعار وسنتعامل بحزم وحسم مع المخالفين

صدى البلد

قال مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تعمل على توفير السلع بأسعار منخفضة ،متابعا: قمنا بتشكيل لجنة لمتابعة الأزمة الروسية الاوكرانية، وشددنا على ضرورة مراقبة الاسواق وعدم وجود مغالاة واستغلال للأسعار وسنتعامل بحزم.
 

وأشار“مصطفى مدبولي” خلال المؤتمر الصحفي:" إلى أن المعارض الخاصة بـ أهلا رمضان تم الاتفاق على افتتاحها بداية من الاسبوع القادم، من أجل توفير السلع بأسعار مخفضة للجميع، مشددا على أن السلع ستكون متوفرة للجميع.

وأكمل: “بقول للمواطن مش محتاج أنزل اشتري شحنات إضافية الفترة القادمة، متابعا: لن يكون لدينا أي مشكلة فيما يخص القمح حتى منتصف أبريل ومش هنحتاج نلجأ للسوق العالمي حتى نهاية العام الحالي”.

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