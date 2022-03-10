تطهير الترعة مطالب أهالي كفر سرنجا في الدقهلية

يتضرر أهالى كفر سرنجا التابعه لمركز ميت غمر فى محافظة الدقهلية من ضعف مياه الري في الترعة؛ بسبب تراكم القمامة، كما أن الماسورة بها قمامة تحجب وصول المياه إلى المزارعين.

ويقول جمعه الهدهودى فى رساله بعث بها لخدمة القراء “ بين الناس ” الذى يقدمها موقع صدى البلد : إن الترعة تحولت إلي بؤرة لتجميع القمامة وإلقاء الحيوانات النافقة وأصبح هناك خليط من مياه الصرف الصحي غير معلوم المصدر بشكل دائم في الترعة ما يهدد صحة أهالي القرية بالأمراض والأوبئة ويجب على المسئولين ري وهندسة البحيرة وجميع الجهات المعنية بسرعة اتخاذ اللازم نحو هذه المشكلة، وتطهير الماسورة لإيصال المياه للاراضي الزراعية والمزارعين حتى لا تبور .

وأضاف إن القمامة والقاذورات الملقاه داخل الترعة حجبت سير المياه ، وضعفها لدى الاهالى لري محاصيلهم كما أكد ، أن ضعف مياه الرى تسبب فى بوار العديد من المحاصيل نتيجة العطش، وتقدمنا بشكوى للرى والصرف بمديرية رى البحيرة دون جدوى .

وناشد المسئولين بسرعة التدخل وادراج الترعة في خطة التطهير بصفة دائمة من المخلفات والحيوانات النافقة ، للحفاظ علي صحة المواطنين.

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