الرئيس الأوكراني: تهديدات بوتين النووية “خدعة”.. وتظهر ضعفه

وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، تهديد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستخدام الأسلحة النووية بأنه “خدعة”.

وقال زيلينسكي في مقابلة مع صحيفة “دي تسايت” الألمانية، “أعتقد أن تهديد الحرب النووية خدعة، أن تكون قاتلاً شيء، وأن تنتحر شيء آخر”.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 27 فبراير، في اجتماع مع كبار مسؤولي الدفاع الروس إنه أمر قوات الردع في بلاده التي تشمل أسلحة نووية بالتأهب إلي الدرجة القصوي.

وأضاف زيلينسكي أن التهديد النووي لبوتين “يظهر ضعفًا”.

وقال الرئيس الأوكراني: “إنك تهدد باستخدام الأسلحة النووية فقط عندما يفشل كل شيء آخر. واستخدام الأسلحة النووية يعني النهاية لجميع الأطراف، وليس فقط للشخص الذي يستخدمها”.