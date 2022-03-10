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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نشرة مرور الطرق .. بطء على الدائري والإسماعيلية الصحراوي

محور 26 يوليو
محور 26 يوليو

يقدم موقع صدى البلد نشرة مرور الطرق الصحراوية والمحاور الرئيسية والطريق الدائري، الصباحية، اليوم الخميس.

ويشهد الطريق الدائري بطء في حركة مرور السيارات على منطقة الكونيسة في الجيزة، للقادم من محور المريوطية باتجاه المنيب وكورنيش النيل.

كذلك يشهد الطريق الدائري بطء في حركة مرور السيارات أعلى البساتين للقادم من طريق الأوتوستراد باتجاه كورنيش النيل والمنيب.

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وتستقر الحالة المرورية على الطريق الدائري في التقاطع مع طريق الأوتوستراد وحتى منطقة القطامية بالاتجاهين، أيضا يشهد الطريق استقرار في حالة مرور السيارات بمناطق مدينة نصر والقاهرة الجديدة.

وتستقر حركة مرور السيارات على الطريق الدائري بمناطق السلام وأيضا المرج ومؤسسة الزكاة بالاتجاهين، وأيضا الطريق الدائري بمناطق القومية ومسطرد حتى مناطق الوراق.

ويشهد محور 26 يوليو بطء في حركة مرور السيارات في التقاطع مع الطريق الدائري للقادم من الشيخ زايد باتجاه ميدان لبنان وسفنكس.

أيضا يشهد الطريق الدائري بطء في حركة مرور السيارات أعلى كفر طهرمس بمنطقة حي الهرم، للقادم من المريوطية باتجاه محور 26 يوليو.

فيما يشهد طريق القاهرة - الإسماعيلية الصحراوي بطء في حركة مرور السيارات في التقاطع مع الطريق الدائري.

وتشهد المحاور الرئيسية استقرارا تاما في حركة مرور السيارات، حيث تستقر حركة مرور السيارات على محوري الضبعة وروض الفرج، والطريق الساحلي الدولي، وطريق شبرا بنها الحر، طريقي الدائري الإقليمي الدائري الأوسطي.

وعن حالة مرور الطرق الصحراوية، تستقر حالة مرور السيارات على طريقي القاهرة - الإسكندرية الصحراوي والزراعي، وطريق العلمين الصحراوي، والطريق الساحلي الدولي، وطريق الفيوم الصحراوي، وطريق أسيوط الغربي، وطريق الكريمات الصحراوي الشرقي.

وتستقر حركة مرور السيارات على طريق القطامية - العين السخنة، وطريق الزعفرانة - رأس غارب - الغردقة، وطريق قنا - سفاجا، وطريق السويس الصحراوي، وطريق القصير - مرسى علم، وطرق محافظة جنوب سيناء.

وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور حركة السيارات أعلى المحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق، كما يتم مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أي كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أي معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال.

كما تم التنسيق مع إدارات مرور الجمهورية للدفع بالخدمات المرورية وسيارات الإغاثة المرورية والدراجات البخارية والتنسيق مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور للإخطار أول بأول عن حالة الطرق.

نصائح القيادة الآمنة على الطرق والمحاور الرئيسية

١- مراعاة السير بسرعة تتناسب مع مسافة الرؤية التي تمكنك من التوقف الآمن.
٢- استعمال الأضواء غير المبهرة ليلا أو نهارا .
٣- مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك .
٤- مراعاة وجود تهوية جيدة داخل السيارة حتى لا تتكون شبورة مائية داخل السيارة .
٥- عدم استخدام التليفون المحمول أثناء القيادة .
٦- عدم السير عكس الاتجاه لأنه يعرضك للخطر والحوادث .
٧- زيادة الانتباه في أثناء القيادة في الظروف الجوية السيئة.
٨- عند وجود اعطال او لا قدر الله حوادث يرجى الاتصال بارقام الإغاثة المرورية 01221110000.
9. عدم تخطي السيارة التي أمامك داخل الشبورة المائية أو الترابية.
10. تجنب الثقة الزائدة في القيادة، وتخطي السرعات المقررة قانونيا.

وتهيب الإدارة العامة للمرور، بقائدي المركبات الالتزام بقواعد المرور، وتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

مرور اخبار المرور نشرة المرور الطريق الدائرى محور 26 يوليو

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