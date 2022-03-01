بعد التصريح بدفنه.. الأمن يكشف سبب قتل رجل أعمال لـ صاحب مركز صحي في الجيزة

صرحت النيابة العامة في الجيزة، بدفن جثة صاحب مركز صحي لقى مصرعه على يد رجل أعمال بمنطقة إمبابة، عقب صدور تقرير الصفة التشريحية الخاص به.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، نجحت في كشف ملابسات مقتل صاحب مركز صحي على يد رجل أعمال بمنطقة إمبابة.

وتلقت شرطة النجدة في الجيزة، بلاغا بمقتل شخص ثلاثيني متأثرا بإصابته بطعنات متفرقة في الجسد.

وعلى الفور وجه اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بسرعة كشف ملابسات الواقعة.

وبالانتقال والفحص، تبين أن المجني عليه شاب ثلاثيني صاحب مركز صحي لعلاج اضطرابات ذوى الاحتياجات الخاصة، ولقى حتفه متأثرا بإصابته بـ 4 طعنات متفرقة في الجسد.

وتبين من التحريات، أن وراء ارتكاب الواقعة رجل أعمال تربطه علاقة مع المجني عليه، حيث كان الأخير معالجا لابن القاتل، المصاب باضطرابات.

وشرحت تحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة، أن المتهم زعم عدم قدرة المجني عليه على علاج نجله المصاب باضطرابات، وذهب إليه أمام المركز بمنطقة امبابة، وطعنه حتى لقى حتفه.