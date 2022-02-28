"حا.. شي".. مدرس رياضيات يمتطي طالبا كـ "الحمار" أمام زملائه بسوهاج

شهدت إحدى المدارس الإعدادية في سوهاج التعليمية، واقعة غريبة حيث عاقب مدرس طالب بالصف الأول الإعدادي، بأن يمتطيه كالحمار أمام زملائه؛ وذلك عقابًا للطالب على رفع صوته وشغبه.

وتعود أحداث الواقعة عندما تقدم موجه بالتربية والتعليم ببلاغ ضد مدرس بإحدى مدارس المرحلة الإعدادية بإدارة سوهاج التعليمية، يتهمه بالتنمر على نجله الطالب بالصف الأول الإعدادي ومعاقبته أمام زملائه، لرفعه صوته أثناء شرحه الدرس، حيث امتطي الطالب كالحمار داخل الفصل وسط حالة بكاء من التلميذ وضحك زملائه.

وتم التأكد من صحة الواقعة وإثبات التحريات مضمون ما تقدم من الموجه، واستماع النيابة العامة إلى أقوال (جمال. م. ع - 46 سنة - موجه بالتعليم الفني بإدارة سوهاج التعليمية)، وتأكيده أن الواقعة تم ارتكابها منذ أكثر من أسبوع ولكنه كان في مأمورية بقنا، وحين عودته لاحظ سوء الحالة النفسية لنجله الطالب بالصف الأول الإعدادي والذي يبلغ من العُمر ثلاثة عشر عامًا.

ومع إصرار الطفل على عدم الذهاب إلى المدرسة بجزيرة شندويل في سوهاج، ضغط عليه الأب حتى حكى له طفله حيث أردف الطفل قائلاً: "مدرس الرياضيات ركبني حمار قدام زمايلي في الفصل وكلهم ضحكوا عليا.. أنا يستحيل اروح المدرسة تاني لو هموت".

وتابع الطفل: "قالي حا.. شي.. أمشي يا حمار.. عشان تبقى تتكلم وانا بشرح كويس.. عشان تعلي صوتك زي الجحش تاني.. وطلب مني ألف الفصل كله وهو فوق مني.. وانا كنت بعيط ومسابنيش".

وحُرر عن ذلك المحضر رقم 199 إداري مركز شرطة جزيرة شندويل، وتولت النيابة العامة التحقيقات.