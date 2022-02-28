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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شهيد لقمة العيش.. مصرع مبلط سيراميك سقط من الطابق السادس في سوهاج

صدى البلد

لقي مبلط سيراميك، في نهاية العقد الثاني من العُمر، مصرعه؛ إثر سقوطه من الطابق السادس، أثناء عمله في أحد العقارات تحت الإنشاء، بمركز جهينة غرب محافظة سوهاج.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جهينة، يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي، بوصول المدعو “مصطفى.  ك. ع - 19 عامًا - مبلط سيراميك - ويقيم دائرة مركز جهينة”، جثة هامدة، ادعاء سقوط من علو.

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وبالانتقال والفحص وبسؤال  نجل عمه المدعو “عبد الرحمن. م. ع - 21 عامًا - مبلط سيراميك - ويقيم بذات الناحية”، شاهد عيان، أفاد بأنه أثناء عمله رفقة المتوفى بشقة بالطابق السادس بعقار تحت الإنشاء ملك المدعو “محمد. ل. ن - 52 عامًا - تاجر عقارات - ويقيم بذات الناحية”.

اختل توازن المذكور وسقط من باب مُعد لتركيب باب مصعد، لم يتم تركيبه، وسقط أرضًا؛ ما أدى إلى وفاته، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة كسر بعظام الجمجمة نتيجة الاصطدام بجسم صلب أدى إلى هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية  ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج مبلط سيراميك السادس مصرع

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