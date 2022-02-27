مركز ضمان الجودة بجامعة سوهاج يُناقش المعايير اللازمة للحصول على الاعتماد الأكاديمي

شهد الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، فعاليات ورشة العمل التى نظمها مركز ضمان الجودة بالجامعة عن "المعايير اللازمة للحصول على الاعتماد الأكاديمي"، والتي استهدفت أعضاء هيئة التدريس بكلية التمريض.

وذلك لمناقشة مدى استيفاء الكلية للتقدم للاعتماد من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، بحضور الدكتور أحمد الخطيب مدير المركز.

وناقش رئيس الجامعة خلال الورشة مدى استيفاء الوثائق المطلوبة وكذلك البنية المادية والبشرية بالكلية لمؤشرات ومعايير الاعتماد، موجهاً أعضاء هيئة التدريس بضرورة الاجتهاد والتكاتف للانتهاء من استيفاء الوثائق المطلوبة للتقدم للاعتماد من الهيئة القومية.

وأكد على أن الجامعة تعمل على توفير كافة احتياجات الكلية من متطلبات من أجل حصولها على الاعتماد.

وقال الدكتور أحمد الخطيب، أنه تم خلال الورشة أيضاً مناقشة مدى تطبيق المعايير الأكاديمية المبنية على الجدارات وتحقيقها في توصيف البرامج والمقررات، والأنشطة التعليمية وكذلك التقارير السنوية لهذه البرامج والمقررات، إلى جانب مناقشة برامج الدراسات العليا بالكلية ومدى استيفائها للمعايير المرجعية.

وفي نهاية اللقاء تم فتح باب الحوار والمناقشة واستمع رئيس الجامعة لأسئلة واستفسارات الحاضرين، وتم الرد عليها والتنبيه على المركز بضرورة وضع البرامج التنفيذية لتلبية هذه المتطلبات.