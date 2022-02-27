عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مركز ضمان الجودة بجامعة سوهاج يُناقش المعايير اللازمة للحصول على الاعتماد الأكاديمي

صدى البلد

شهد الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، فعاليات ورشة العمل التى نظمها مركز ضمان الجودة بالجامعة عن "المعايير اللازمة للحصول على الاعتماد الأكاديمي"، والتي استهدفت أعضاء هيئة التدريس بكلية التمريض.

وذلك لمناقشة مدى استيفاء الكلية للتقدم للاعتماد من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، بحضور الدكتور أحمد الخطيب مدير المركز.

وناقش رئيس الجامعة خلال الورشة مدى استيفاء الوثائق المطلوبة وكذلك البنية المادية والبشرية بالكلية لمؤشرات ومعايير الاعتماد، موجهاً أعضاء هيئة التدريس بضرورة الاجتهاد والتكاتف للانتهاء من استيفاء الوثائق المطلوبة للتقدم للاعتماد من الهيئة القومية.

وأكد على أن الجامعة تعمل على توفير كافة احتياجات الكلية من متطلبات من أجل حصولها على الاعتماد.

خلال أسبوع.. "تموين سوهاج" يٌحرر 948 محضرًا تموينيًا متنوعًا بالمحافظة

في أولى جولاتها بالصعيد.. رياضة النواب تتفقد 16 هيئة شبابية بقنا وسوهاج..صور

وقال الدكتور أحمد الخطيب،  أنه تم خلال الورشة أيضاً مناقشة مدى تطبيق المعايير الأكاديمية المبنية على الجدارات وتحقيقها في توصيف البرامج والمقررات، والأنشطة التعليمية وكذلك التقارير السنوية لهذه البرامج والمقررات، إلى جانب مناقشة برامج الدراسات العليا بالكلية ومدى استيفائها للمعايير المرجعية.

وفي نهاية اللقاء تم فتح باب الحوار والمناقشة واستمع رئيس الجامعة لأسئلة واستفسارات الحاضرين، وتم الرد عليها والتنبيه على المركز بضرورة وضع البرامج التنفيذية لتلبية هذه المتطلبات.

سوهاج جامعه الأكاديمي الاعتماد جامعة سوهاج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غلق وتشميع محل كشري ومطعم شهير في مدينة نصر.. صور

سبب وفاة جالا فهمي.. ضيق تنفس واضطراب في الوعي أدى إلى أزمة قلبية

سعر الذهب اليوم الأحد 27-2-2022

القضاء الاداري يحيل دعوى أرملة الاعلامي وائل الابراشي لشطب عضوية طبيب للمفوضين

وفاة الفنانة جالا فهمي

تصل 7950 جنيه.. تعرف على الزيادات في أجور الموظفين من يوليو المقبل

المهن التمثيلية تكشف تطورات الحالة الصحية للفنان سمير صبري

تسرب غاز.. مصرع فنان لبناني داخل شقته في الشيخ زايد

موضوعات متعلقة

مصرع شاب برصاصة أثناء عبثه بمسدس في سوهاج

ترشيحاتنا

تشكيل ليفربول وتشيلسي المتوقع قبل موقعة نهائي كأس كاراباو

شاهد| انفجار ضخم في العاصمة الأوكرانية

ماذا رأى رسول الله فى رحلة الإسراء والمعراج؟ 8 مشاهد

نقيب المحامين يدعو لجنة تقدير وتحديد الزيادة الممكنة بالمعاشات للإنعقاد.. الأربعاء المقبل

لطلاب الدبلومات الفنية 2022 .. حالات إلغاء الامتحان أو الحرمان منه

شوبير عن إقالة كارتيرون من الزمالك: "في انتظار مباراة الوداد"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السم في العسل.. TikTok سلاح روسيا المضلل في الحرب على أوكرانيا

شاهد.. أوروبا كلها تنزل إلى الشوارع ضد موسكو.. و رسالة خاصة لزعيم روسيا

طريقة عمل خيار مخلل صحي.. 3 وصفات مختلفة

باستخدام السحر.. امرأة تهدد سكان قرية بالثعاببن السامة لسرقة أموالهم

فيديو

وداعًا نجمة التسعينيات.. تعرف على سبب وفاة جالا فهمي |فيديوجراف

عملت مشاكل كتير وكنت عايز أطلع ضابط شرطة.. تصريحات الفنان أحمد زاهر

تدمير 14 طائرة و102 دبابة.. أوكرانيا تعلن حصيلة صدّها للغزو الروسي

سمير صبري أحدثهم.. فنانون دعمهم الرئيس السيسي في أزماتهم الصحية

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

اللي عنده معزة يلمها

إلهام أبو الفتح

الإسراء والمعراج

عبد المعطى أحمد

هل قرر العالم طي صفحة كورونا؟

نهال علام

الجمهورية الجديدة (١)

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

اﻟﻤﺰﻳﺪ