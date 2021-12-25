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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط مدير مصنع سيراميك جمع 50 طن سلع بترولية مدعمة بالإسكندرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، في ضبط المدير المسئول عن مصنع للسيراميك في برج العرب؛ لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تجميع السلع البترولية المدعمة.

 

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واعترف المتهم، بقيامه بتجميع كميات من السولار المدعم داخل تنكات حديدية، دون الحصول على موافقة من الجهات المختصة، ودون إتباع اشتراطات السلامة المهنية والحريق، مستخدماً طلمبة ومسدس لتموين المعدات والسيارات.


وضبط بحوزته، 50 ألف لتر من المواد البترولية "سولار" معبأة داخل تنكات حديدية بدون مستندات أو فواتير تفيد مشروعية حيازتها ومجهولة المصدر، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

الاسكندرية السلامة المهنية النيابة العامة غرب الإسكندرية مديرية امن الاسكندرية الأجهزة الامنية

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