بـ24 مليون دولار.. رجل أعمال سعودي يبيع أشهر قصر في ولاية كاليفورنيا

تداول رواد التواصل الإجتماعي صور لمنزل رجل اعمال سعودي في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية يعد من أشهر القصور التي تم بناؤها في العصر الحديث بالولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب ما نشره موقع " ديرت"الأمريكي المتخصص في العقارات، فإن القصر كان يملكه رجل اعمال سعودي بعد أن اشتراه في 2010 مقابل 16 مليون دولار ، و كان يقوم بتأجيره من حين لآخر.



بني القصر الشهير في بيفرلي هيلز بمدينة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا الامريكية عام 2000 وكان يملكه عالم الرياضيات نورمان زاده، وصممه ريتشارد لاندري وكان من أشهر العقارات التي تم بناؤها في الولاية بالعصر الحديث .



يتكون القصر من 11 غرفة نوم و 18 حماما، و يعتبر أغلى وأشهر العقارات الموجودة في مدينة لوس أنجلوس و قام رجل أعمال سعودي بشراءه في عام 2010 .



جدير بالذكر أن رجل الأعمال السعودي قرر طرحه للبيع، و قام مستثمر امريكي من أصول لبنانية يدعى جون سيمونيان بشرائه مقابل 24 مليون دولار .