عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بـ24 مليون دولار.. رجل أعمال سعودي يبيع أشهر قصر في ولاية كاليفورنيا

صوره للقصر من الخارج
صوره للقصر من الخارج

تداول رواد التواصل الإجتماعي صور لمنزل رجل اعمال سعودي في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية يعد من أشهر القصور التي تم بناؤها في العصر الحديث بالولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب ما نشره موقع " ديرت"الأمريكي المتخصص في العقارات، فإن القصر كان يملكه رجل اعمال سعودي بعد أن اشتراه في 2010 مقابل 16 مليون دولار ، و كان يقوم بتأجيره من حين لآخر. 

txt

بسبب عوارض كورونا.. قصر باكنجهام: الملكة إليزابيث تلغي ارتباطات اليوم

txt

شاهد .. أغلى قصر في العالم يُباع بمزاد علني بعد إفلاس مالكه


بني القصر الشهير في بيفرلي هيلز بمدينة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا الامريكية عام 2000 وكان يملكه عالم الرياضيات نورمان زاده، وصممه ريتشارد لاندري وكان من أشهر العقارات التي تم بناؤها في الولاية بالعصر الحديث . 


يتكون القصر من 11 غرفة نوم و 18 حماما، و يعتبر أغلى وأشهر العقارات الموجودة في مدينة لوس أنجلوس و قام رجل أعمال سعودي بشراءه في عام 2010 . 


جدير بالذكر أن رجل الأعمال السعودي قرر طرحه للبيع، و قام مستثمر امريكي من أصول لبنانية يدعى جون سيمونيان بشرائه مقابل 24 مليون دولار .

 

رواد التواصل الإجتماعي منزل رجل أعمال رجل أعمال سعودي لوس أنجلوس كاليفورنيا القصور أمريكا القصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير الخارجية يوجه بتوفير الرعاية للمواطن المصري المصاب بعيارين ناريين في أوكرانيا

سعر الذهب اليوم الأحد 27-2-2022

دعاء ليلة الإسراء والمعراج.. ردده يفتح الله لك الأبواب المغلقة ويبارك في رزقك

دعاء ليلة الإسراء والمعراج.. أدعية تحول الحياة لسعادة وتيسر جميع الأمور

أوكرانيا تكشف السر وراء قرار بوتين بالتأهب النووي

الرئيس الروسي يأمر بوضع قوات الردع النووي في حالة تأهب قصوى

نقل 100 ألف موظف حكومي للعاصمة الإدارية بعد 3 سنوات

القضاء الإداري يحيل دعوى أرملة الإعلامي وائل الابراشي لشطب عضوية طبيب للمفوضين

ترشيحاتنا

التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين بيراميدز والصفاقسي

طالت البنك المركزي والإعلام والطيران..الاتحاد الأوروبي: عقوبات مشددة ضد روسيا وبيلاروسيا

الإسترليني ينخفض 22 قرشا خلال أسبوع..أسعار العملات الأجنبية في بنك مصر اليوم

الخارجية الفلسطينية:سفارتنا بالقاهرة جاهزة لتسهيل إجراءات نقل مواطنينا من أوكرانيا إلى غزة

أزمة إنسانية تلوح في الأفق..100 ألف نازح أوكراني و2 مليار دولار مساعدات

مسئول بـ البنتاجون: بوتين استخدم ثلثي جيشه في غزو أوكرانيا حتى الآن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استبدلت الأحذية الناعمة بالبيادة.. ملكة جمال أوكرانيا تحارب روسيا

في أحدث ظهور.. ابن جالا فهمي يتلقى العزاء في جنازة والدته.. صور

شبح كييف.. قصة طيار أوكراني مجهول أسقط 6 مقاتلات روسية

ضمن أفضل 100 شخصية مؤثرة.. طالبة في الصعيد تبتكر علاجًا لسرطان الثدي|فيديو

فيديو

المتحدث العسكري يستعرض أنشطة القوات المسلحة في الأيام القليلة الماضية.. فيديو

صدى البلد يكشف السبب الحقيقي لوفاة جالا فهمي .. فيديو

وداعًا نجمة التسعينيات.. تعرف على سبب وفاة جالا فهمي |فيديوجراف

عملت مشاكل كتير وكنت عايز أطلع ضابط شرطة.. تصريحات الفنان أحمد زاهر

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

اضحك يا أبو علي.. سلامات سمير صبري

كريمة أبو العينين

اللي عنده معزة يلمها

إلهام أبو الفتح

الإسراء والمعراج

عبد المعطى أحمد

هل قرر العالم طي صفحة كورونا؟

نهال علام

الجمهورية الجديدة (١)

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

اﻟﻤﺰﻳﺪ