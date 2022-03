تفاصيل جوائز الدورة الثانية مهرجان Film O'Clock

أعلنت إدارة مهرجان Film O'Clock السينمائي جوائز دورته الثانية والتي أٌقيمت في الفترة من 1 إلى 6 مارس الجاري، في 6 دول وهي مصر وليتوانيا بولغاريا ورومانيا واليونان وجنوب أفريقيا في نفس التوقيت، فحصل على جائزة لجنة التحكيم وقيمتها 600 يورو الفيلم الروماني "Love Stories on The Move" (قصص حب على الطريق) إخراج Carina Gabriela Dașoveanu، إذ منحته اللجنة الجائزة لامتيازه بالأصالة والتكثيف، بجانب تقديم أداء تمثيلي شديد القوة، كما أن السيناريو يذكّر بأسلوب الكاتب المسرحي الروماني الشهير Caragiale.

كما منحت اللجنة 3 تنويهات: للفيلم المصري القصير "حدث ذات مرة على القهوة" للمخرجة نهى عادل، وفيلم "Five Tiger" (خمسة نمور) من جنوب أفريقيا للمخرج Nomawonga Khumalo، وأخيرا الفيلم اليوناني الأمريكي "Bella" (بيلّا) للمخرجة Thelyia Petraki.

بينما ذهبت جائزة الجمهور لأفضل فيلم قصير وقيمتها 800 يورو إلى فيلم Nexting (التالي) إخراج Karina Logothetis، وذلك بعد حساب أصوات المشاهدين في الدول الستة التي عرض فيها المهرجان أفلامه.

يذكر أن الأفلام الكلاسيكية التي عرضت في المهرجان قد شهدت حضور بعض صناعها، ومنهم المخرج اليوناني Pantelis Voulgaris، مخرج فيلم "Anna's Engagement" (خطبة آنا) الذي صرح أنه لم يكن يتخيل في هذا العمر أن يحاور المشاهدين من عدة دول في نفس الوقت ويناقشهم في أفلامه وأفكاره، وقد ذكر أنه بدأ مسيرته في مجال السينما بالعمل في وظائف مختلفة داخل مواقع التصوير، حتى يتعلم ويظل على قرب من مجالة صناعة الأفلام، حتى أتيحت له الفرصة لصناعة الأفلام القصيرة أولًا، بينما كان "خطبة آنا" هو أول أفلامه الطويلة عام 1972.

بينما عبرت المخرجة تهاني راشد، مخرجة فيلم "4 نساء من مصر"، عن سعادتها بأن الفيلم لا زال يعرض وتدور حوله المناقشات بعد مرور 25 عامًا على عرضه الأول، وذكرت أن ما جذبها للنساء الأربعة اللاتي صورتهن في الفيلم، أنهن كن يتشاجرن معًا في كثير من الأحيان ورغم هذا فإن الود والصداقة القوية بينهن ظلت كما هي لم تتأثر.

وأكد الناقد أندرو محسن ممثل المهرجان في مصر "المهرجان تأسس في رومانيا، ويعرض أفلامه في عدة دول هي: مصر واليونان وجنوب إفريقيا وبلغاريا وليتوانيا، بالإضافة لرومانيا بالطبع، وتقوم فكرته على عرض الأفلام في الدول التي تقع ضمن خط طول جغرافي واحد، وتتبع توقيتًا واحدًا، وبالتالي تُعرض في الدول المشاركة في نفس التوقيت، ويتبعها مناقشة مع صناع الأفلام، وبدأ المهرجان العام الماضي دورته الأولى ولكن كانت أونلاين بسبب ظروف الكورونا، وتعتبر دورة هذا العام هي الثانية من عمر المهرجان، ولكنها الأولى في العروض الحية مع الجمهور. في العام الماضي قدم المهرجان الأفلام الكلاسيكية من 5 دول وزاد عليها هذا العام بلغاريا، وعُرض العام الماضي من مصر "دعاء الكروان" للمخرج بركات وهذا العام يُعرض فيلم "أربع نساء من مصر" للمخرجة تهاني راشد، وهي فرصة جيدة لتعريف مشاهدي الدول المشاركة على الأفلام المصرية"

ويرأس لجنة التحكيم لهذا العام المخرج السينمائي والمسرحي اليوناني فاسيليس فافياس الذي ولد في مصر عام 1944، ودرس الكيمياء في جامعات أثينا وباريس والسينما في أثينا، أنتج 9 أفلام طويلة (من 1979 إلى 2016)، 8 أفلام قصيرة (من 1973 إلى 2020)، كما أخرج 11 مسرحية (من 1988 إلى 2006)، وقد عُرض فيلمه "Day Off" في النسخة الأولى من مهرجان Film O’Clock في قسم الكلاسيكيات.

ويشارك في عضوية لجنة التحكيم كلًا من المنتجة الرومانية Ada Solomon مؤسسة Hi Film Productions و Micro Film، والتي عملت مع العديد من المخرجين البارزين، ومنهم الروماني رادو جوده الذي أنتجت فيلمه الحاصل على الدب الذهبي "Bad Luck Banging or Loony Porn". و Ludi Kraus مؤسس واحدة من أقدم دور العرض المستقلة في جنوب إفريقيا، مسرح لابيا، والتي تعد مَعْلمًا شهيرًا في كيب تاون، والفنانة المصرية ثراء جبيل التي لعبت عدة أدوار في التليفزيون والسينما والمسرح، تخرجت في المعهد العالي للسينما بالقاهرة وحصلت على دبلوم في كتابة السيناريو 2013.