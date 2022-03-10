ما علم الفولكلور.. جديد سلسلة ما بهيئة الكتاب

صدر حديثا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب ، برئاسة د.هيثم الحاج علي ، في سلسلة "ما" كتاب "ما علم الفولكلور" للدكتور محمد الجوهري أستاذ علم الاجتماع بجامعة القاهرة.

علم الفولكلور له تعريفات كثيرة ونجد أن كل تعريف قد ارتبط بتراث علمي في دولة أو عدة دول معينة، وبعضها قد ارتبط بفترة أو فترات زمنية معينة ، ويتناول الكتاب تلك التعريفات، كما يتناول كذلك الحاجة إلى علم الفولكلور من خلال أهميته النظرية والتطبيقية.

ويتحدث الكتاب عن المعتقدات والمعارف الشعبية، والعادات والتقاليد الشعبية ، والأدب الشعبي والثقافة المادية والفنون الشعبية.

وتعد سلسلة ما مشروع معرفي يتيح للقارئ وخاصة الشباب التعرف على المداخل الأساسية للمعرفة في مختلف المجالات العلمية والاجتماعية والفكرية والأدبية وغيرها.