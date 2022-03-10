صالح جمعة يواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي

واصل صالح جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، برنامجه التأهيلي تمهيداً لعودته إلى الملاعب في المرحلة المقبلة.

قال الدكتور فريد رضوان رئيس الجهاز الطبي في الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، إن صالح جمعة بدأ المرحلة الثانية من برنامجه التأهيلي من خلال التدريب بالكرة بجانب الركض، موضحا أن اللاعب انتهى من المرحلة الأولى التي كانت تتضمن المشي بجانب تدريبات الجيمانزيوم.

وأوضح رئيس الجهاز الطبي: "صالح جمعة من المفترض أن يبدأ المشاركة في المران الجماعي مع بداية مايو لكن موعد عودته للملاعب من جديد يتحدد وفقاً لاستجابته للعلاج".

واختتم: الأمور تسير بشكل طيب جداً بالنسبة لصالح جمعة.