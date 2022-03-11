فصلا رأسها عن جسدها .. سيدتان تقتلان والدتهن بطريقة بشعة

تمكنت الشرطة الكويتية من القبض على سيدتين الاولى 40 عاما، و الثانية 33 عاما، بعد أن قاموا بإرتكاب جريمة بشعة بفصل رأس والدتهن عن جسدها بعد قتلها في منزلها.



و بحسب ما نشرته صحيفة " القبس" فإن الشرطة الكويتية تمكنت من غلقاء القبض على فتيات قبل هروبهن عقب قتل والدتهن و نحرها بسكين حاد .

وبحسب ما ورد في تحريات الشرطة، فإن رجال الشرطة صدموا عقب دخول المنزل و عثروا على جثة بدون رأس، وعثروا على الرأس في كيس بلاستيكي في المطبخ و بجانبها سلاح الجريمة.



تمكنت الشرطة من القبض على الفتيات بتهمة القتل العمدد لوالدتهن المسنة البالغة من العمر 67 عاما، بعد أن إختلفن في الرأي و احتد النقاش بينهن و بين الأم.



جدير بالذكر أن الشرطة الكويتية لم تصدر حتى الآن بيان رسمي يشير إلى سبب واضح دفع الفتيات للقيام بتلك الجريمة و حتى الآن يبدو أن سبب الجريمة غامض .