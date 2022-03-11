القسم الثاني.. 5 مواجهات شرسة في مجموعة القاهرة

تقام اليوم منافسات الجولة الـ 22 من مسابقة دوري القسم الثاني لمجموعة القاهرة في تمام الساعة الثالثة عصرا ولعل أبرز المواجهات بين فريق منتخب السويس ومنافسه القناة.

مباريات اليوم بالقسم الثاني

منتخب السويس - القناة

وادي دجلة - الترسانة

السكة الحديد - بلبيس

زد - المريخ

النصر - الانتاج الحربي

وتأجلت مباراة فريق المصرية للاتصالات أمام منافسه بور فؤاد وكذلك لقاء بنها امام الداخلية ومباراة بتروجيت وبورتو السويس .

ويحتل فريق الداخلية المركز الأول برصيد 50 نقطة فيم جاء فريق بتروجيت في المركز الثاني برصيد 40 نقطة أمام الترسانة في المركز الثالث برصيد 35 نقطة