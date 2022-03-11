موظفو القوى العاملة بالبحر الأحمر يتلقون تطعيم الالتهاب الكبدي

الجرعة الأولى

تلقى العاملون بمديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر، لقاح التطعيم ضد فيروس التهاب الكبد الوبائي B ، بالتعاون مع اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات بالمحافظة، للحد من انتشار الفيروس والحفاظ علي صحة العاملين والمواطنين بالمديرية والمكاتب التابعة.

وقال محمد سعفان وزير القوي العاملة، إن ذلك يأتي تنفيذا للمبادرة الرئاسية "100 مليون صحة"، بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان لحصول العاملين بالوزارات ومديرياتها على لقاح التطعيم المضاد للفيروس للحد من خطر انتشاره .

وأكد سعفان اهتمام القيادة السياسية بحصول جميع العاملين بالدولة في جميع أنحاء الجمهورية على لقاح التطعيم، مصدرا توجيهاته لمديري مديريات القوي العاملة علي مستوى الجمهورية بحصول جميع العاملين على جرعة اللقاح بمقر المديرية بالتعاون مع مديرية الصحة ولجنة الفيروسات الكبدية بالمحافظة .

من جانبه قال سعيد عبد الراضي مدير المديرية، إن أكثر من 50 موظفا من إجمالي 119 موظفا من العاملين بديوان المديرية والمكاتب القريبة منها ممن تزيد أعمارهم علي 30 سنة، تلقوا اللقاح، بحضور فريق طبي، تم تدريبه على كيفية استخدام الأجهزة الخاصة بالكشف المبكر عن الإصابة بفيروس بي.

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