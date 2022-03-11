مصرع شخص سقط من قطار بمزلقان الروضة في المنيا

لقي شخص مصرعه إثر سقوطه من القطار بمزلقان الروضة بملوي جنوب المنيا، تم نقل الجثة للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطارا من غرفة العمليات يفيد العثور على جثة شخص بمزلقان السكة الحديد بإحدى قرى مركز ملوى جنوب المحافظة.

وأفادت التحريات الأولية، العثور على شخص يدعي محمد. م. ع 30 سنة، سقط من القطار عند أحد المزلقانات التابعة لمركز ملوى جنوب المحافظة.

وتم نقل الجثة إلى المستشفى العام بملوى ،وتخرر عن الواقعة المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة لتباشر التحقيق في الواقعة.