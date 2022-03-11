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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحطم طائرة مسيرة أطلقت من أوكرانيا في شبه جزيرة القرم

تحطم طائرة مسيرة
تحطم طائرة مسيرة أطلقت من أوكرانيا في شبه جزيرة القرم

أفادت وسائل إعلام روسية بأن طائرة استطلاع أطلقتها أوكرانيا الجمعة، تحطمت في شبه جزيرة القرم، وذلك مع دخول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أسبوعها الثالث.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن مصدر أمني قوله إن الطائرة سوفيتية الصنع من طراز "تو-141 سقطت في محيط مدينة كراسنو بيريكوبسك قرب الحدود".

وأضاف أن هذه هي الطائرة الثانية التي أطلقتها القوات الأوكرانية اليوم، وأن الطائرة الأولى كانت تلك التي تحطمت في العاصمة الكرواتية زغرب.

فيم تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة قيل إنها لحطام الطائرة، مشيرين إلى أنها أطلقت من مدينة أوديسا في أوكرانيا وأسقطتها الدفاعات الروسية.

وفي وقت سابق، أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية، مقتل 12 ألف جندي روسي وتدمير 353 دبابة و57 طائرة و83 مروحية حتى اليوم الجمعة.

فيما قالت المفوضية العليا لشئون اللاجئين، إن أكثر من 2.5 ملون شخص قد فروا من أوكرانيا إلى البلدان المجاورة حتى الآن، موضحة أن الأعداد زادت بحوالي 200 ألف شخص خلال الـ 24 ساعة الماضية.

يشار إلى أنه في 24 فبراير الماضي، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.

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