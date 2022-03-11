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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الطقس: إنخفاض بدرجات الحرارة.. وعودة الأجواء الشتوية

صدى البلد

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من طقس الايام المقبلة، بسبب انخفاض درجات الحرارة وعودة الأجواء الشتوية مرة أخرى، حيث أشارت أخر صور الأقمار الصناعية، إلى زيادة في الإحساس ببرودة الطقس بسبب كتلة باردة قادمة من جنوب أوروبا، تنخفض على إثرها درجة الحرارة وتزداد سرعة الرياح وترتفع الأمواج على مسطح البحر المتوسط.

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد انخفاضًا في درجات الحرارة بمقدار 4 أو 5 درجات مقارنة بالأمس، مع وجود نشاط للرياح المحملة بالأتربة، وهو ما زود من الشعور بالبرودة.

وأضافت، إن هناك عدة مدن شهدت سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة، مثل كفر الشيخ والإسكندرية ومطروح، موضحة أن درجات الحرارة انخفضت الجمعة على القاهرة لتسجل 17 درجة مئوية بدلا من 19.

وأشارت الى وجود فرص لسقوط الأمطار الخفيفة اليوم الجمعة، على مناطق السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى، وتنخفض درجات الحرارة ليلا لتسجل الصغرى 8 و9 درجات بدلا من 11 درجة مئوية.

هيئة الأرصاد الجوية انخفاض درجات الحرارة الاجواء الشتوية درجة الحرارة البحر المتوسط

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