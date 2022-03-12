أخبار الفن| ظهور شبيهة هبة مجدي الأولى.. أول رد من شريف إدريس على قرار اعتزاله الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، ومن أبرزها ظهور شبيهة هبة مجدي الأولى، أول رد من شريف إدريس على قرار اعتزاله الفن، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:

أثيرت حالة كبيرة من الجدل على السوشيال ميديا، حول الفنانة هبة مجدي، بعد ظهور فتاة تشبهها إلى حد كبير -عبر تطبيق الصور انستجرام- في صور وفيديوهات تم تداولها مؤخرًا.

وبتتبع صور شبيهة هبة مجدي، تبين أن صاحبة الإطلالة، موديل مصرية تُدعى هالة الحجار، وهي من جلسة تصوير قامت الماكيير سعيدة السيد، بوضع اللمسات الجمالية عليها.

وبسؤال الماكيير سعيدة السيد، حول صاحبة الموديل شبيهة هبة مجدي، قالت في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، إن الموديل «هالة الحجار»، تشبه الفنان لدرجة كبيرة، ومساحيق المكياج التي تم وضعها أبرزت ملامح الشبه بينهما كثيرًا.

تصدرت الفنانة يسرا مؤشرات البحث (تريند) على محرك جوجل، تزامنًا مع عيد ميلادها الذي احتفلت به ليلة أمس الخميس 10 مارس، وحرص عدد كبير من النجوم على تقديم التهاني لها في هذه المناسبة، نرصدهم في التقرير التالي:

حرص موقع صدى البلد الإخباري، على التواصل مع الفنان شريف إدريس، بعد قرار الاعتزال المفاجئ الذي اتخذه مؤخرًا، وأعلنه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأبدى شريف إدريس في تصريح مقتضب، أسفه لعدم رغبته في التحدث عن اعتزال الفن بعد 35 عامًا، مشيرًا إلى أنه أعلن عن قراره كاملًا في منشور فيسبوك.

أحيا الفنان تامر حسني حفل غنائي ساهر له اليوم الجمعة 11 مارس بالقرية العالمية في مدينة دبي الإماراتية، بحضور جماهيري كبير.

ونشرت شركة رورتانا للصوتيات والمرئيات المنظمة للحفل، عدة فيديوهات من فعاليات الحفل، وظهر فيها تامر حسني، بإطلالة كلاسيكية «بذلة بيضاء»، وأطرب الجمهور بباقة متنوعة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة.

عرضت قناة الحياة الفضائية -عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك- التيزر الدعائي الأول لمسلسل جزيرة غمام، المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المُقبل.