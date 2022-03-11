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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

آسف مش هقدر اتكلم..أول رد من شريف إدريس على قرار اعتزاله الفن

شريف إدريس
شريف إدريس

حرص موقع صدى البلد الإخباري، على التواصل مع الفنان شريف إدريس، بعد قرار الاعتزال المفاجئ الذي اتخذه مؤخرًا، وأعلنه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. 

وأبدى شريف إدريس في تصريح مقتضب، أسفه لعدم رغبته في التحدث عن اعتزال الفن بعد 35 عامًا، مشيرًا إلى أنه أعلن عن قراره كاملًا في منشور فيسبوك. 

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لو اتعرض عليا بطولات هرفضها.. شريف إدريس يعلن اعتزاله الفن

اعتزال شريف إدريس 

أعلن الفنان شريف إدريس، اعتزاله الفن وذلك من خلال منشور عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعى “فيسبوك”.

وكتب شريف إدريس: “بسم الله الرحمن الرحيم.. بعد ٣٥ سنه سعي وتعب وشقي في الوسط الفني، قررت الاعتزال والابتعاد تماما وتغيير مسار حياتي وأي حد عنده فرصة سفر ليا هاكون شاكر ليه وده طلبي الوحيد.. وده قرار أخدته بعد ما الامور وصلت في الوسط الفني لمرحلة عبثية وصلت اني بقيت بشوف بعض الزملاء بيشحتو الشغل علني علشان يشتغلوا ”.

وقال شريف إدريس:"فلو الامور وصلت لكده ابعد احسن.. وحتي لما بيجي شغل بيتفرض عليك توافق باقل الفلوس وتخرج من الشغل مديون.. ومواقف مهينة.. طب خلو الديكور يمثل".

وأوضح شريف إدريس: "هحكيلكم موقف حصل معايا من اسبوع..اتصل بيا حد قالي عايزين حضرتك بكره عندك تصوير في مسلسل كذا بس هتدفع عشره في الميه للكاستينج دايريكتور. .كان هيجيلي جلطة بعد ماقفلت المكالمة ووافقت علشان انا محتاج اشتغل ومحتاج فلوس. .وماقدرتش استوعب الفكرة بصراحة اني بعد العمر ده مضطر ادفع علشان اشتغل فاتصلت واعتذرت… وده الحال حاليا ان الامور بقت في ايد كاستينج دايريكتور.. وده موقف من مواقف كتير مريت بيها لو حكيتها محتاجة كتاب مش بوست عالفيس فطالما الشغل بقي لازم يتدفعله..وطالما الشغل بقي بالشحاته..يبقي بلاش احسن".

وتابع شريف إدريس: "انا طول عمري راضي الحمد لله..بس حقيقي انا وصلت لمرحلة اكتئاب وصلتني اني بقيت بنام احلم بكابوس اني بقتل عيالي وبقتل نفسي لأني وصلت لمرحله نفسيه وماديه اني بقيت مش قادر اربيهم ولا اصرف عليهم وانا عندي تلات اطفال بعبدهم عباده متخيلين حجم المسؤليه..وبقيت مديون لطوب الارض".

وأضاف شريف إدريس: "حقيقي لو حد عنده فرصة سفر ليا هاكون شاكر ليه جداً وهيكون جميل في رقبتي لحد ما اموت لأن حقيقي انا مش قادر اعيش في البلد دي تاني انا حاولت اسعي في اي مجال تاني بس ماقدرتش".

واختتم شريف إدريس: "وحقيقي لو اتعرض عليا بطولات بعد البوست ده هرفضها لان البوست ده هو نهاية علاقتي بالمجال اللي اتربيت فيه ودرسته وعشت فيه كل تفاصيل حياتي والحمد لله علي كل شئ ..همسح ابلكيشن فيسبوك من تليفوني لاني هنزل ابيع تليفوني اصلا..فانا هاكون متاح اونلاين لحد بالليل..لو حد عنده فرصة شغل وسفر ليا ومش معاه رقمي ياريت يجيبه من اي حد.. ملحوظه: انا مش محتاج طبطبه من حد انا محتاج فرصة سفر وشغل تخليني اعيش ولادي حياه كريمه وبس ..شكرا ليكم محبتي للجميع هاين عليا اقوم ارمي نفسي من البلكونه بعد ماوصلت اني اكتب البوست ده".

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