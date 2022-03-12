ضبط 3 متهمين لاتهامهم بتخزين سلع غذائية وأسطونات بوتاجاز في الإسكندرية

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية حملة تموينية بالاشتراك مع الجهات المعنية .

أسفرت جهودها عن ضبط سائق مستقلاً إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة محرم بك؛ لقيامه بتجميع المواد البترولية المدعمة بدون ترخيص من الجهات المختصة وبحوزته (50 أسطوانة بوتاجاز تجارية مدعمة سعة 25 كيلو جرام بقصد بيعها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى).



كما تم ضبط المدير المسئول عن مخزن للمواد الغذائية كائن بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه؛ لقيامه بتخزين كميات من السلع الأساسية "دقيق فاخر – زيت طعام" داخل مخزن غير مرخص وغير معلن عنه بقصد حجبها عن التداول وعدم طرحها للبيع بالأسواق بالمخالفة للقانون ، وبحوزته (19 طن دقيق أبيض فاخر معبأة داخل أجولة بدون فواتير أو مستندات مجهول المصدر – 1000 كرتونة زيت طعام بإجمالى 12000زجاجة بدون فواتير أو مستندات مجهول المصدر ودون الإعلان عن الأسعار بقصد حجبها عن التداول لرفع سعرها دون مبرر).



وضبط المسئول عن مخبز حر كائن بدائرة قسم شرطة برج العرب لقيامه بتجميع كميات من الدقيق البلدى المدعم المحظور تداوله خارج منظومة الدعم والمخصص لإنتاج الخبز البلدى المدعم ، داخل مخزن ملحق بالمخبز غير معلن عنه ، وإعادة تعبئته داخل أجولة خاصة بالدقيق الفاخر ، بقصد حجبه عن التداول ، وبحوزته (10700 كيلو جرام من الدقيق البلدى المدعم تم تعبئته داخل أجولة خاصة بالدقيق الفاخر بقصد حجبها عن التداول لرفع سعرها).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال حيازة السلع والبضائع مجهولة المصدر بقصد طرحها بالأسواق.