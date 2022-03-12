مساعد رئيس حزب الوفد: انتخابات الحزب أجريت بشكل ديمقراطي وبمنتهى الشفافية

أكد راغب مصطفى إسماعيل، مساعد رئيس حزب الوفد، أن انتخابات حزب الوفد التي أجريت أمس الجمعة، تمت بمنتهى النزاهة والشفافية وبإشراف لجنة قضائية، حيث قام رؤساء اللجان بفرز صناديق الاقتراع تحت إشراف 3 من مستشاري وقيادات هيئة النيابة الإدارية، في ظل حرص أعضاء الحزب ممن لهم حق التصويت على المشاركة والتصويت، ليشهد الحزب عرسًا ديمقراطيًا مميز، موضحًا أن الإجراءات الانتخابية أجريت بمنتهى السهولة واليسر في ظل الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية.

وقال "إسماعيل"، إن أعضاء الحزب حرصوا على الحضور والمشاركة في الانتخابات في مشهد ديقراطي رائع، ليبدأ الحزب عهد جديد بعد تولي "يمامة" رئاسته، متمنيًا له دوام التوفيق والنجاح، وأن يؤدي الحزب كامل واجباته بما يحقق مصالح أعضاء الحزب مستقبلًا، وأن يشهد عهد جديد أكثر قوة كما كان عليه الحزب قديمًا منذ تأسيسه، متمنيًا أن يكون الحزب خلا الفترة المقبلة داعمًا للحياة السياسية وبناء الجمهورية الجديدة ومشروعاتها العملاقة التي تصب في صالح المواطنين، فضلًا عن دعم مبادئ المواطنة والمساواة واحترام الرأي والرأي الآخر، والمشاركة الفعالة في زيادة وعي المواطنين بالقضايا والتحديات الراهنة التي تواجه البلاد.

وهنأ "إسماعيل"، الدكتور عبد السند يمامة لفوزه برئاسة حزب الوفد، بعد الانتخابات التي أجريت بشكل أكثر ديمقراطية ونزاهة وشفافية، متمنيًا التوفيق لرئيس الحزب الجديد، وأن يعود الحزب لممارسته عمله السياسي بشكل أكثر تواجدًا في الشارع المصري.