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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

بينهما 30 عامًا.. طارق العريان يعلن ارتباطه بـ نيكول سعفان |فيديوجراف

طارق العريان يعلن
طارق العريان يعلن ارتباطه بـ نيكول سعفان

أعلن المخرج طارق العريان ارتباطه رسميًا بعارضة الأزياء نيكول سعفان وذلك عقب مرور عامين على انتشار شائعة ارتباطهما والتي صمت عنها طوال هذه الفترة خاصة بعد انفصاله عن المطربة أصالة نصري.

طارق العريان يعلن ارتباطه 

أكد المخرج طارق العريان بشكل رسمي لأول مرة، الأخبار التي تداولت على مدار أكثر من عامين، حول ارتباطه بـ نيكول سعفان، التي كانت سببًا في طلاقه من الفنانة أصالة نصري.

ونشر طارق العريان - عبر حسابه على انستجرام- صورة لـ نيكول سعفان، تظهر فيها من ظهرها، وحرص على تهنئتها بعيد ميلادها، قائلًا: «Happy birthday  .. انت الحظ».

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي:

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