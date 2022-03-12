دنيا عبد العزيز تذكر متابعيها بمرور عامان على رحيل والدتها

حالة كبيرة من الحزن دوماً ما تعبر عنها الفنانة دنيا عبد العزيز من وقت لآخر عبر حسابها علي انستجرام منذ وفاة والدتها، في أبريل 2020 داخل أحد المستشفيات الخاصة في القاهرة، بعد صراع مع المرض.



حيث يتزامن اليوم مع مرور 23 شهر على وفاتها، مما دفعها للتعبير عن حزنها بعد مرور تلك المدة بكتابة : "ثلاثة وعشرون شهر من الوجع يارب تكوني مطمنة دلوقتي".



وعلي جانب اخر تحدث الفنانة دنيا عبد العزيز، عن دورها في مسلسل "ملف سري"، المقرر عرضه في رمضان 2022.

وقالت "عبدالعزيز"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "شخصية جديدة اسمها أمنية، وهي أحد الشخصيات الرئيسية في العمل"، لافته: "مبسوطة من العمل لأنه مميز".

واضافت: "هناك اختلاف كبير في العمل، ويضم مجموعة كبيرة من النجوم"، موضحه: "الشخصية هتكون مختلفة وهتعجب الجمهور".

وأشارت: "إيقاع ورق المسلسل رائع ولا توجد رتابة أو ملل، فضلا عن كمية الأحداث والأكشن والدراما، وكنت حاسة إني بنهج وأنا بقرأ الورق".



