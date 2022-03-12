رومانسية تامر حسني وبسمة بوسيل تلفت الأنظار في دبي

نشرت مصممة الأزياء بسمة بوسيل عدة صور رومانسية تجمعها بزوجها الفنان تامر حسني، عبر حسابها الخاص على انستجرام.

وظهر الثنائي من دبي وهما يتجولان فى شوارع دبي، ولاقت الصورة لاقت تفاعلا كبيرا بين المتابعين وانهالت التعليقات التي تعبر عن إعجابهم.

أحيا الفنان تامر حسني حفلا غنائيا مساء أمس، في القرية العالمية في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث حظي النجم المصري باستقبال حافل منذ اللحظة الأولى لصعوده على مسرح القرية العالمية، وحرص على توجيه التحية للحضور وإبداء إعجابه بالحضور الكبير من قبل الجمهور في دبي لحفله.

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