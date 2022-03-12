وزيرة الهجرة تعلن إجراءات قبول الطلاب العائدين من أوكرانيا في الجامعات المصرية

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن الدولة اهتمت بمستقبل الطلاب المصريين الذين كانوا يدرسون في أوكرانيا؛ مثلما اهتمت بإعادتهم إلى أرض الوطن بعد الحرب الدائرة هناك، مشيرة إلى أن تلك الأزمة بدأت في منتصف العام الدراسي، ووزارة الهجرة طرحت استمارة إلكترونية لمعرفة بيانات الطبلة.

وأضافت وزيرة الهجرة أنه تم تجميع بيانات 2179 طالبا عائدين من أوكرانيا، 941 منهم لديهم ما يثبت قيدهم بالجامعة، و1238 ليس لديهم أي إثبات، وهذا مفهوم لدى الدولة، ويوجد تنسيق مع وزارة التعليم العالي؛ لوضع ضوابط لهؤلاء الطلبة.

وكشفت أن مجلس الوزراء وافق على تحويل الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا، إلى الجامعات الخاصة والجامعات الأهلية المصرية.

وأوضحت وزيرة الهجرة، أنه بداية من يوم الاثنين المقبل، ستسقبل وزارة الهجرة، الطلاب بأوراق ومستنداتهم، ويجب تقديم الطالب جواز سفر، يثبت إقامته داخل اوكرانيا قبل 24 فبراير، وتقديم قيد من الجامعة، والطالب الذي لا يوجد معه قيد؛ يُعطى فرصة 3 أشهر حتى استقرار الأمور داخل أوكرانيا، للتواصل مع جامعته، وتقديم ما يثبت قيده بها.

وأكدت أن وزارة التعليم العالي ستجري اختبار تحديد مستوى للطلاب العائدين من أوكرانيا في تخصصات: الطب البشري، والطب البيطري، وطب الأسنان، والصيدلة، والهندسة، حسب سنة الدراسة، ووفقا للبيانات التي قدمها الطالب؛ من أجل الموافقة على دراسته بجامعة مصرية في تخصصه.