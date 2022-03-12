مايا دياب: عمري ما حبيت اسمي ولا أتمنى جنسية غير اللبنانية| فيديو

قالت الفنانة مايا دياب، إنها لا تحب أسمها، قائلة: «عمري ماحبيت إسمي أبدا يعني إيه وليه مايا، لكن مافكرت أبدا في إسم أخر ولا كنت أفكر إن أهلي يقوموا بإطلاق إسم أخر علي» .

أضافت مايا دياب في برنامجها "بصراحة مع" على قناة "إم بي سي مصر " خلال استضافتها للفنانة نيللي كريم في تبادل للأدوار بين المذيع والضيف: «عمري ما اتمنيت أبدا إني تكون لي جنسية أخرى غير اللبنانية» .

أوضحت مايا دياب، أن اسم نتاشا له معنى في مصر ومعنى أخر ببلدها لبنان؛ بعدما قصت لها الفنانة نيللي كريم على رغبة والدتها بتسميتها بـ نتاشا فلم يوافق والدها عليه .