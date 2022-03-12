ديانا هشام تكشف سبب زيادة وزنها وتفاصيل مرورها بأزمة نفسية

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كشفت الفنانة الشابة ديانا هشام، عن مرورها بأزمة نفسية بعد زيادة وزنها في إحدي الفترات.

وقالت ديانا هشام خلال لقائها في برنامج "البوكس": "وزني زاد في الفترة الأخيرة بسبب استخدامي بعض الأدوية، ومررت بحالة من التعب والإرهاق".

وتابعت: "حالتي النفسية تأثرت بزيادة وزني، وتعرضت للكثير من التنمر، وكانت النتيجة أزمة ثقة بالنفس وهذا سبب قيامي بحذف الكثير من صوري".

أما عن صورتها مع النجم محمد صلاح قالت: "صورتي مع محمد صلاح من أهم الصور التي أحتفظ بها، ويوم ظهورها تحولت إلى "تريند" واضطررت لإغلاق موبايلي".

ديانا هشام تشارك جمهورها بصور لها من داخل الجيم

نشرت الفنانة ديانا هشام ، صورتين لها من داخل الجيم ، من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وعلقت ديانا هشام “ إنه أفضل مدرب تدربت معه على الإطلاق! ”.

ويذكر ان كشفت الفنانة الشابة ديانا هشام، تفاصيل تعرضها لسرقة شنطة يدها في أحد المولات الكبرى بمنطقة الشيخ زايد، مشيرةً إلى أنها ستقدم بلاغا للشرطة خلال الساعات المقبلة.

وقالت ديانا هشام في تصريحات صحفية :" كان داخل الشنطة مبلغ مالي كبير بجانب العديد من الأوراق الخاصة المهمة وفقدتها ".

وأَضافت أنها كشفت من خلال الكاميرات الخاصة بالمول أن فتاة هي التي سرقت الحقيبة ولكن لم تظهر ملامحها بشكل واضح".