بإدارة الإعلامية دينا يحيى..ختام الملتقى السنوى للمسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة في مصر

اختتمت جلسات الملتقى السنوى الثاني عشر للمسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة في مصر بمحافظ الأقصر، التي استضافت أحداث الملتقى هذا العام، تحت رعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة التضامن الاجتماعي، وبتنظيم شركة "سي إس آر".

وأدارت جلسات الملتقى السنوى للمسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة الإعلامية دينا يحيى، التي عملت في العديد من القنوات الكبرى وقدمت العديد من البرامج الحوارية، كما قدمت العديد من المؤتمرات والحفلات فى مصر والعديد من الدول العربية، وأدارت عده جلسات لمنتدى شباب العالم تحت رعايه وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى أثنى على أدائها وشكرها لحسن إدارتها للجلسات، كما تم تكريمها فى العديد من المحافل الدولية وأبرزها تكريمها من دولة الكويت على مشوارها الإعلامى المميز.

ويهدف الملتقى إلى دعم مجهودات الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري بأقاليم مصر، و العمل على خلق شراكات فعالة توفر التمويل اللازم للإسراع بتوطين أهداف التنمية المستدامة وخلق ميزة تنافسية للمحافظات المصرية لجعل الاقتصاد المصري أكثر مرونة وإنتاجية.

وشهد المؤتمر حضور لفيف من الوزراء و المحافظين و كبار الشخصيات فى القطاع الخاص و العام.



وناقش الملتقى في دورته هذا العام، على مدار 3 أيام، عددًا من المسارات المهمة التي تعمل على سد الفجوات التمويلية والتوزيع العادل للفرص بشكل يتناسب مع الفرص المتاحة وأعداد المستفيدين والأثر التنموي لها؛ حيث سيتم استعراض المشروعات التنموية بأقاليم مصر و أفضل الممارسات والتجارب للشركاء المصريين والدوليين.

وشهدت فعاليات اليوم الأول من المؤتمر توقيع 5 بروتوكولات تعاون؛ حيث جاء الأول منها لكشف وعلاج أطفال المدارس، وجاء الثاني لتدريب الجمعيات الأهلية الصغيرة والمتوسطة وتوعية المتطوعين بمشروعات البيئة المستدامة، أما البرتوكول الثالث لدعم الحرف التراثية واليدوية بمحافظة أسوان، وجاء الرابع لمبادرة قدم صحيح لعلاج القدم السكري لغير القادرين، بينما جاء البروتوكول الخامس لمبادرة سكن كريم.